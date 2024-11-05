凱博觀點／泰國投資限制 大解碼

近年來泰國政府不斷擴大招商引資的力度，伴隨著其經濟政策的開放及基礎建設的推進，加之企業主為了規避因地緣政治衝突衍生的經營風險，這使得不少台灣企業考慮選擇到泰國設立公司及生產營運據點。

泰國外商經營法（Foreign Business Act）裡有規定限制外資經營的行業，這些限外行業需要泰方股東持股超過50%的公司才能合法經營，除非公司能獲商務部批准取得外商經營許可證（FBL），外方股東才能以全外資公司開展經營部分的限外行業。但FBL目前不容易申請，並且持有FBL的公司其實沒有額外的稅收優惠，亦不被允許購買土地。

外方股東如計劃以全外資公司在泰國開展經營，亦可依照符合政策要求的經營項目別，向投資促進委員會申請投資促進證書（BOI）。一旦取得BOI，則該全外資公司還可享有如企業所得稅、進口增值稅及關稅減免等稅收優惠，以及可享有外籍人員工作簽證辦理不受限制、可申請購買土地許可等非稅收優惠。但申請BOI的經營項目別主要是以製造業、高科技行業、研發中心等項目為主，如果是服務業或貿易業公司，由於經營項目不符合政策要求，一般較難申請到BOI。

如經營限外行業不能取得FBL或BOI，則外方股東也可考慮與泰方股東合資的模式開展經營。但形式上與泰方合資的模式，實質上可能是讓泰方股東代持合資公司部分股權的安排，使合資公司符合經營限外行業的持股比例要求。如需採用合資公司模式，外方股東為減少對公司控制力偏低的風險，需要對公司股權預先做安排，比如：簽署代持協議、分散股權由多位泰資股東代持、辦理股權質押、或是由泰資股東提前簽署股權轉讓協議等。

近年因應台灣產業全球化布局，跨境公司設立需求大增，但各區域法令、文化差異大，建議慎選優質會計事務所合作，才能第一時間規避未知風險，扶植企業永續經營成長。（作者是凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展）