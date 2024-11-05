快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

凱博觀點／泰國投資限制 大解碼

經濟日報／ 黃慧展
凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展。凱博/提供
凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展。凱博/提供

近年來泰國政府不斷擴大招商引資的力度，伴隨著其經濟政策的開放及基礎建設的推進，加之企業主為了規避因地緣政治衝突衍生的經營風險，這使得不少台灣企業考慮選擇到泰國設立公司及生產營運據點。

泰國外商經營法（Foreign Business Act）裡有規定限制外資經營的行業，這些限外行業需要泰方股東持股超過50%的公司才能合法經營，除非公司能獲商務部批准取得外商經營許可證（FBL），外方股東才能以全外資公司開展經營部分的限外行業。但FBL目前不容易申請，並且持有FBL的公司其實沒有額外的稅收優惠，亦不被允許購買土地。

外方股東如計劃以全外資公司在泰國開展經營，亦可依照符合政策要求的經營項目別，向投資促進委員會申請投資促進證書（BOI）。一旦取得BOI，則該全外資公司還可享有如企業所得稅、進口增值稅及關稅減免等稅收優惠，以及可享有外籍人員工作簽證辦理不受限制、可申請購買土地許可等非稅收優惠。但申請BOI的經營項目別主要是以製造業、高科技行業、研發中心等項目為主，如果是服務業或貿易業公司，由於經營項目不符合政策要求，一般較難申請到BOI。

如經營限外行業不能取得FBL或BOI，則外方股東也可考慮與泰方股東合資的模式開展經營。但形式上與泰方合資的模式，實質上可能是讓泰方股東代持合資公司部分股權的安排，使合資公司符合經營限外行業的持股比例要求。如需採用合資公司模式，外方股東為減少對公司控制力偏低的風險，需要對公司股權預先做安排，比如：簽署代持協議、分散股權由多位泰資股東代持、辦理股權質押、或是由泰資股東提前簽署股權轉讓協議等。

近年因應台灣產業全球化布局，跨境公司設立需求大增，但各區域法令、文化差異大，建議慎選優質會計事務所合作，才能第一時間規避未知風險，扶植企業永續經營成長。（作者是凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展）

外資 泰國 股東

延伸閱讀

路透：SpaceX要台供應商生產轉海外 因地緣政治考量

路透：SpaceX要求台灣供應商「製造地點轉移海外」 原因曝光

泰國明星河馬寶寶「彈跳豬」水果拼盤二選一 預測川普勝選

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

相關新聞

我5項產品 擴大管制輸俄

外國智庫調查俄羅斯供應鏈，發現台灣是俄國工具機前五大供應來源，經濟部昨宣布擴大管制，增列三項纖維素相關產品，以及工具機零...

輸俄產品禁令 再增五項

為防阻我高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，經濟部昨（5）日公告，增列三項纖維素相關產品，以及一項工具機零件、一項電動機馬...

優化扣繳制度 四個重點

財政部修正《所得稅法》優化扣繳制度，自2025年1月1日上路。適逢今年底到明年初為公司給付年終獎金旺季，財政部高雄國稅局...

凱博觀點／泰國投資限制 大解碼

近年來泰國政府不斷擴大招商引資的力度，伴隨著其經濟政策的開放及基礎建設的推進，加之企業主為了規避因地緣政治衝突衍生的經營...

實體店面試營運 要設稅籍

財政部高雄國稅局表示，商家設有固定營業場所，即使只是試營運，都要在開業前辦妥稅籍登記；若僅由網路銷售，當月銷售貨物未達8...

台灣AMT將調整 KPMG：善用過渡期間國別報告避風港條款

為因應國際稅制趨勢及適度保障我國課稅權，財政部8月28日預告修正「營利事業所得基本稅額(AMT)之徵收率」草案，並已完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。