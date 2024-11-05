實體店面試營運 要設稅籍

財政部高雄國稅局表示，商家設有固定營業場所，即使只是試營運，都要在開業前辦妥稅籍登記；若僅由網路銷售，當月銷售貨物未達8萬元或銷售勞務未達4萬元，則可免予登記。

高雄國稅局說明，依《營業稅法》規定，營業人總機構及其他固定營業場所，應在開始營業前，分別向主管稽徵機關申請稅籍登記，換句話說，設有實體店面營業時，不論是否屬試營運，都應在開始「營業前」辦妥稅籍登記。

若未辦理稅籍登記就開始營業，將可能遭處3,000元以上、3萬元以下罰鍰，如果有漏稅者，除了追繳稅款外，亦將按所漏稅額處五倍以下罰鍰，不可不慎。

不過若僅透過網路銷售，規定則有所不同，國稅局說明，民眾未開設實體店面，透過網路銷售貨物或勞務，當月銷售貨物未達8萬元或銷售勞務未達4萬元起徵點時，可暫時免向國稅局申請稅籍登記。

當網路賣家銷售額達起徵點時，應立即向國稅局申請稅籍登記。此外若每月銷售額超過20萬元，或依其營業性質、業別或規模，經稅局認定具使用統一發票能力，國稅局將核定其使用統一發票，稅率為5％，相關進項稅額可提出扣抵。