優化扣繳制度 四個重點

財政部修正《所得稅法》優化扣繳制度，自2025年1月1日上路。適逢今年底到明年初為公司給付年終獎金旺季，財政部高雄國稅局提醒留意新制四大重點，尤其要留意適用時間點。

為優化所得稅扣繳制度，維護扣繳義務人權益，2024年8月7日修正公布的所得稅法部分條文，經行政院核定自2025年1月1日施行。

優化扣繳制度四個重點

高雄國稅局提醒，新制主要是優化所得稅扣繳制度，提醒營利事業留意四個重點。第一，新制修正扣繳義務人範圍，從原本給付所得的事業負責人或機關團體、學校的責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關、團體或學校等法人本身，以符合事責一致。

第二，比照居住者申報扣免繳憑單期間，若遇連續國定假日延長申報期限規定， 增訂非居住者扣繳稅款繳納、憑單申報及填發期限，若遇連續三日以上國定假日，可延長五日，減輕扣繳義務人遇連續假期的作業負擔。

國稅局舉例，甲公司2025年1月22日給付非居住者年終獎金並扣取稅款，其應繳納稅款、申報及填發扣繳憑單期限為2025年1月31日（即代扣稅款日起十日內），不過因2025年1月28日至31日適逢農曆春節假期，在報繳期間遇連續三日以上國定假日，依此次所得稅法修正條文，可再延長五日至2025年2月5日。

第三，修正未依規定申報與填發憑單罰則，賦予稽徵機關可在一定裁罰金額範圍內，衡酌具體個案違章情節輕重或可受責難程度，給予不同程度處罰的裁量權，以符合公平正義原則。

第四，國稅局提醒，這次所得稅法修正條文自2025年1月1日施行，應留意適用時間，若公司在2024年給付的所得，在2025年申報扣免繳憑單時，仍適用修正前規定。

國稅局舉例，乙公司2025年申報2024年給付各項所得的扣免繳憑單，仍適用修正前規定，憑單及申報書表的扣繳義務人應為乙公司負責人；至於乙公司2025年1月1日後給付的各項所得，則適用修正後規定，扣繳義務人為公司本身。