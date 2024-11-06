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輸俄產品禁令 再增五項

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
增列三項纖維素相關產品，以及一項工具機零件、一項電動機馬達等共五項，將禁止出口到俄羅斯及白俄羅斯。 聯合報系資料照
增列三項纖維素相關產品，以及一項工具機零件、一項電動機馬達等共五項，將禁止出口到俄羅斯及白俄羅斯。 聯合報系資料照

為防阻我高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，經濟部昨（5）日公告，增列三項纖維素相關產品，以及一項工具機零件、一項電動機馬達等共五項，將禁止出口到俄羅斯及白俄羅斯，12月4日生效，違規廠商罰則提高至100萬元。

經濟部表示，針對新增五項對兩俄出口管制，去年出口到兩俄金額為848萬美元，占我對兩俄總出口0.98%。其中，管制三項纖維素相關產品，我國只有一家業者；工具機零組件部分估計有七、八十家業者受影響。

經濟部表示，這五項產品可用於製造炸藥、軍事武器及戰場用無人機關鍵零組件，經與國際友盟協調後，有必要管制。昨天這項公告是與國際友盟一致行動、加強管控。

今年3月媒體報導英烏智庫指，俄羅斯進口的硝化纖維素約有20%來自台灣，含氮量超過12.5%的硝化纖維素是製造炸藥來源。經濟部清查，含氮量超過12.5%的硝化纖維素，台灣並無出口紀錄，但經濟部在今年6月禁止硝酸纖維產品（稅則391220）對兩俄出口。這次再增列三項其他纖維素相關產品，是避免被製成炸藥。

這次也將一項工具機零件（稅則846693）、一項電動機馬達（稅則850110）列入禁止對兩俄出口。後者是指「電動機輸出未超過37.5瓦」。

經濟部今年3月8日起將77項工具機稅則（HS Code）納入出口管制範圍，這波增加「工具機零件」。這次新增工具機零件，涵蓋以雷射、光束子、放電加工之工具機、水刀切削機械、金屬加工之綜合加工機、切削金屬車床、銑床等之零組件禁止出口兩俄，估計受影響工具機零組件業者有七、八十家。經濟部表示，擴大輸往兩俄出口管制新規，自今年12月4日起生效。

俄羅斯 工具機 經濟部

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