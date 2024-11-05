台灣AMT將調整 KPMG：善用過渡期間國別報告避風港條款

為因應國際稅制趨勢及適度保障我國課稅權，財政部8月28日預告修正「營利事業所得基本稅額(AMT)之徵收率」草案，並已完成預告程序。KPMG表示，國際間法令實施初期，事先檢視國別報告數據合規性，善用過渡期間國別報告避風港條款，爭取時間評估各國稅法進行財稅差調整，掌握集團成員所在地稅制適用等，是企業應注意的租稅課題。

符合全球最低稅負制適用門檻大型跨國企業集團，在台灣境內營利事業自2025年度起，AMT徵收率擬將由現行稅率12%調整至15%。

KPMG全球移轉訂價服務會計師張芷說明，全球最低稅負制規定企業在各國至少需繳納一定程度的稅負，透過設定最低稅負比率15%，制訂各國減稅底線，由於全球最低稅負制的有效稅率是讓全球各租稅管轄區適用同一套計算方式，需考量各國稅法進行財稅差調整。

KPMG稅務投資部副總沈欣穎表示，台灣尚未實施全球最低稅負制，但財政部已預告自2025年度起，擬針對AMT徵收率採用雙軌並行方式，符合全球最低稅負制適用門檻的大型跨國企業集團在台灣境內營利事業，AMT徵收率將由現行稅率12%調整至15%，其餘營利事業仍維持既有的12%。

未來大型跨國企業集團在台營利事業，若原本繳納一般所得稅額，AMT徵收率調高至15%，對其並無影響，惟若有因享受租稅優惠或有免稅所得，需繳納基本稅額與一般所得稅額的差額者，將可能導致稅負成本增加，對目前享有租稅優惠較多的電子零組件製造業或具行業特性的金融、保險及證券期貨業影響程度大。

張芷提醒，儘管AMT徵收率擬調高至15%，但AMT與全球最低稅負制的有效稅率兩者計算方式截然不同，AMT徵收率調高並不代表依據全球最低稅負制規則計算的有效稅率一定達到15%，跨國企業集團仍應盡早評估全球最低稅負制之影響並擬定因應策略。

而隨各國陸續立法或發布草案實施全球最低稅負制，一旦跨國企業集團所屬成員所在租稅管轄區開始實施，便應遵循相關GIR提交義務，無法置身事外，跨國企業集團應立即把握時間檢視集團架構，評估是否有足夠的資源進行財務資訊計算，並定期追蹤各國立法動態，確保各租稅款轄區法律遵循義務。