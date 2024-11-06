勞工皆須強制投保 職災保險有何保障？「5大給付」內容一次看

許多已領取勞保年金的退休民眾，可能會選擇再次投入職場，但由於領取勞保年金後，就無法再次投保勞保，因此也會少了許多應有的職災保障。對此，政府已強制規定，已領取勞保年金者，若再次投入職場，雇主必須為員工投保勞工職業災害保險。而這份職災保險有哪些保障，為何退休族需要留意？

由於勞工保險分為「職業災害保險」與「普通事故保險」，因此，許多民眾以為無法投保勞保，自然也無法享有職業災害保險。

實際上，「職業災害保險」2022年已從勞保獨立出來。根據《勞工職業災害保險及保護法》，只要年滿15歲，受僱於登記有案單位的勞工，都是職業災害保險的強制投保對象。

這也表示，無論是否年滿65歲，或是否已領取勞保年金給付的勞工，雇主都必須在員工到職當日申報參加職業災害保險，否則僱主將處以罰緩2至10萬元。

職災保險有何保障？可有這「五大給付」

具體而言，退休族再投入職場，雖然無法再投保勞保累積勞保年資，但投保職業災害保險，仍有「五大給付」，其中包括醫療給付、傷病給付、失能給付、死亡給付、失蹤給付。

以醫療給付而言，職業災害保險中的給付，分為門診及住院診療。若是被保險人遭遇職業傷病，持職業傷病門診單或住院申請書，至全民健康保險特約醫療院所接受診療，可免繳交全民健康保險規定的部分負擔費用，並有住院膳食費用補助。另外，使用全民健康保險給付的特殊材料者，也有自付差額補助。

其次，萬一在工作時發生意外事故而無法工作，導致未能取得原有薪資，可從不能工作的第4日起，領取傷病給付直到恢復工作的前1日為止。而傷病給付的發放標準，在不能工作的前60天，將按照被保險人發生保險事故當月起，前6個月平均日投保薪資發給，超過60日部分則是按平均日投保薪資之7成發給，合計最長以2年為限。

因為職災傷病導致被診斷為永久失能，也可以請領失能年金或失能一次金。其失能年金的發放標準則是依被保險人失能程度發放。若完全失能依前6個月平均月投保薪資的7成、嚴重失能為5成、部分失能為2成計算。

職災保險不能以現金補貼員工的做法來替代

另外，如果職業災害保險的被保險人於保險期間，因職業傷病導致死亡時，支出其殯葬費的家屬，可請領被保險人平均月投保薪資5個月喪葬津貼，若符合相關條件的遺屬，則可以按被保險人平均月投保薪資50%請領遺屬年金，若不符遺屬年金條件者，得請領遺屬一次金。

要是被保險人在工作過程中，遭遇意外事故導致失蹤時，其受益人得按平均月投保薪資7成來請領失蹤給付。

部分民眾在退休後，選擇再次投入職場，不過，再投入職場之時，也可能遇上為節省成本，不願為員工投保相關保險的公司，亦或是將原先聘僱員工的強制投保相關成本，以現金形式補貼員工，但萬一員工在工作時發生意外事故，可能喪失相關保險權益，因此決定再投入職場的民眾，一定要注意僱主是否有為自己投保職業災害保險。

（本文出自2024.11.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）