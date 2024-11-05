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父過世後簽遺產協議書...兄沒履行、妹提訴訟卻敗訴？律師4提醒：內容差1字都可能失效

聯合新聞網／ 周依潔律師
遺產如何分配的協議書，最好請專業人士代勞或過目後再簽署，以免傷及自身權益。示意圖／聯合報系資料照片
遺產如何分配的協議書，最好請專業人士代勞或過目後再簽署，以免傷及自身權益。示意圖／聯合報系資料照片

日前新竹地方法院裁判一起曾姓家族遺產糾紛案件，大哥與小妹在父親過世後，簽訂了兩份協議，協議書1約定，小妹將分割遺產後取得的部分給予大哥，大哥給付小妹2000萬元；協議書2約定，依照父親生前遺願，大哥再給付小妹1億元。

後來大哥沒有履約，小妹就提起訴訟，但第一審判了小妹敗訴，究竟發生什麼問題？

首先，細看法院的判決理由可以發現：

大哥主張協議書1是遺產分割協議，但未經全體繼承人名（總共有5個繼承人），協議書1無效協議書2則是贈與契約，但大哥因財務問題已經撤銷贈與，所以不用付錢。

最後法官依照協議書的文字和證人證詞，判定協議1只是大哥和小妹之間的「應繼分買賣協議」，不是遺產分割協議協議2則是協議1的增補協議，兩份協議其實算同一份契約，都是有效的。

但協議有效，為何小妹還會敗訴呢？

因為既然是應繼分「買賣」契約，除了大哥要付錢外，小妹也有要給付給大哥的「對價」，包含：要將證件交給代書及會計師，來辦理繼承過戶的事情（讓大哥取得小妹可分得的遺產），以及小妹要將她的公司股份過戶給大哥。

而且，因為照協議小妹要「先」給付，大哥才要付協議書2的1億元，但小妹還沒給付，所以就敗訴了。

當然，就法院的判法，小妹後續如果給付了該付的東西，還是有機會向大哥要錢，而且小妹若不服也可以繼續上訴，這對兄妹的家產風波，恐怕沒有這麼快結束。

但這個案件也可以給大家帶來提醒！未來自己在面對遺產分配事務時，記得要注意：

1、如果是約定遺產怎麼分配，也就是要簽署遺產分割協議，必須「全體」法定繼承人簽署！少一個人簽名，就會無效喔！

2、如果繼承人中有未成年人或受監護宣告之人，法定代理人又同樣是繼承人的話（例如：父親過世，母親和未成年子女一起繼承），要幫未成年人和受監護人選任特別代理人，才能簽名。

3、遺產的範圍、分割方式、或有需要金錢找補的內容，都要具體、明確，以免未來產生爭議。

4、有時遺產分割協議、應繼分買賣協議、或者是給付特留分的協議，在不同的遺產情況，可能不好區分。

建議簽署任何協議前，都先找律師諮詢，或由律師來擬定契約文字，才不會失之毫釐、差之千里。

◎本文內容已獲周依潔律師授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

撤銷贈與 繼承人 遺囑 遺產

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