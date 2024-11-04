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地價稅課徵 8月31日為基準日

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

地價稅已開徵，有民眾早已賣掉土地，卻仍接到地價稅單，基隆市稅務局對此表示，因為地價稅課徵是以8月31日為納稅義務基準日，只要當天仍是土地所有權人或典權人，就會被認定為當年度地價稅的納稅人。

基隆稅務局表示，簡單來說，8月31日當天，土地在誰名下，誰就會接到當年度全年的地價稅單，不論持有土地時間長短，皆需負責繳納該筆土地全年地價稅；因此，如果在9月1日（含當日）後才辦完土地移轉登記，仍會由原所有權人繳納該年度地價稅。

稅務局指出，買賣契約書中所約定地價稅由誰負擔，或是按持有月份比例計算，這些都是屬於買賣雙方私權行為，無法要求稅務局據以變更納稅人，或是按各土地所有權人持有土地期間長短，分開計算地價稅。實務上，為避免日後爭議，買賣房屋時最好在契約書中，計算出雙方持有時間比例。

地價稅

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