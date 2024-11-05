電影票收入 要報繳營業稅

財政部中區國稅局表示，電影院電影票收入，依統一發票使用辦法規定，可免用或免開立統一發票，不過仍須申報銷售額及繳納營業稅額；但電影院若銷售食物、飲料，仍要開發票，消費者記得向電影院索取。

中區國稅局指出，電影院的電影票收入，屬娛樂稅法所稱的娛樂場所所收票價，依「統一發票使用辦法」規定，可免用或免開立統一發票。

國稅局舉例，營業人銷售電影套票400元，內含電影票260元及飲料、爆米花等140元，除電影票260元屬娛樂業的門票收入，可免開立統一發票外，銷售飲料、爆米花等140元仍應開立統一發票給消費者。

國稅局透露，日前曾透過跨稅目數據分析，再進一步交叉比對相關課稅資料，查獲某電影院2020年至2022年間，涉嫌短漏報免開統一發票的電影票收入銷售額3,000萬餘元，除補徵營業稅額150萬餘元外並依法裁罰。