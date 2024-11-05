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房地合一重購退稅 三要一不

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
換屋族符合一定條件可向國稅局申請房地合一「重購退稅」。 聯合報系資料照
換屋族符合一定條件可向國稅局申請房地合一「重購退稅」。 聯合報系資料照

換屋族符合一定條件可向國稅局申請房地合一「重購退稅」，增加一筆換屋基金，但財政部高雄國稅局提醒，申請房地合一重購退稅，應記得「三要一不」。

「三要」是符合：第一，出售舊房地與重購新房地的移轉登記時間間隔須在兩年內；第二，個人或其配偶、未成年子女在出售及重購房屋完成戶籍登記並有居住事實；第三，出售及重購房屋必須符合自住要件。「一不」則是指最常見的NG情況，若是「買新賣新」將無法適用重購退稅。

國稅局解釋，民眾重購自住房地時，可申請扣抵或退還已繳納房地合一稅，這項重購退稅規定，立法目的是避免有換屋需求時，因出售自住房地產生的租稅負擔，影響重購新自住房地的能力，希望透過重購退稅減輕負擔，並保障自住權益。

依《所得稅法》規定，個人適用房地合一所得稅重購退稅優惠，無論「先售後購」或「先購後售」，皆須符合前述三大條件，另也應留意是否有買新賣新情況。

國稅局舉例，小花2021年6月間取得A屋，後續又在2022年12月購入B屋，隨後在2023年7月賣出B屋，她在兩屋均設立戶籍，並未出租、營業或執行業務，主張有居住事實。

國稅局解釋，小花申報個人房地合一稅時，自行認列重購自住房地扣抵稅額，不過她在購買B屋出售B屋時，仍持有A屋，即出售B屋並非換屋所需，類似這種「買新賣新」樣態，不符相關規定，最終被國稅局剔除補稅。國稅局提醒，納稅人出售舊房地，經國稅局核定適用房地合一重購退稅、抵稅優惠，如重購的新房地在五年內改作其他用途或再行移轉，將會追繳原已扣抵或退還的稅額。

國稅局 房地合一稅 所得稅

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