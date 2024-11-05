營所稅盈虧互抵 條件放寬

財政部發布解釋令，放寬企業營所稅適用盈虧互抵的「如期申報」條件，當營利事業逾期繳稅，但尚未達到加徵滯納金規定（即逾期繳稅兩天內），可視為如期申報，仍可適用盈虧互抵。

《所得稅法》針對公司組織等營利事業，訂有盈虧互抵機制，只要符合三大要件，就可將前十年核定虧損，從年度純益額中扣除後再課稅，包含會計帳冊簿據完備、虧損及申報扣除年度均使用藍色申報書或委託會計師查核簽證、如期申報。

營利事業申請盈虧互抵注意事項

而何謂「如期申報」，實務認定上常出現爭議，稽徵機關認為「報繳合一」原則下，如期申報應包含自行繳納結算稅額。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，原本規定下，營利事業需在法定申報期間內辦理所得稅申報並自行繳納應納稅額，才算符合「如期申報」要件。

新發布函釋放寬規定，逾期繳納應納稅額但未達加徵滯納金規定者（目前為每逾三日按滯納數額加徵1%滯納金），可視為情節輕微，仍符「如期申報」要件。

林巨峯提到，過去最高行政法院的判決案例中，認為稽徵機關將已如期申報、但未如期繳納認定為「未如期申報」是種限縮解釋，將不利納稅人適用盈虧互抵，最終判決納稅人勝訴。

然而此次財政部解釋，仍將超過法定期限三日以上才繳稅案件，視為不符合「如期申報」，仍無法適用盈虧互抵，這部分營利事業要多加留意。

根據國稅局過去經驗，適用盈虧互抵各項要件中，除會計帳冊簿據完備、使用藍色申報書等要件，最常忽略的是「如期申報」，依規定，包括虧損及申報扣除年度都要如期申報，才能適用，過去曾有企業只有申報年度有如期，過去虧損年度逾期報繳稅，那就不符合要件，將無法盈虧互抵。

國稅局提醒，營利事業適用盈虧互抵規定，申報扣除前十年核定虧損時，應注意符合所得稅法規定適用要件，以免因不符合規定而遭補稅及加計利息。