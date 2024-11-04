全球最低稅負制接軌國際 工商界提六意見

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部預告調升國內企業最低稅負稅率。 圖／聯合報系資料照片
財政部預告調升國內企業最低稅負稅率。 圖／聯合報系資料照片

財政部預告調升國內企業最低稅負稅率，預告期已結束，據了解，財政部蒐集工商團體、公協會、會計師等外界意見，工總、工商協進會提出六大意見，希望我國稅制接軌國際，完整導入全球最低稅負制（GMT）。

首先，GMT與我國最低稅負制（AMT）仍有差異，直接導入GMT更能有效確保我國應有之課稅權；第二，GMT於2025年底前有避風港機制，也就是2025年不會立即喪失課稅權；第三，AMT缺乏過渡條款，反而造成企業突然面臨重大稅務負擔。

第四，台版最低稅負制未授權行政院視國際租稅環境訂立徵收率；第五，應經立法院修正AMT條例，而非僅以行政命令調整；第六，GMT所得涵蓋原則（IIR）確保我國可取得低稅負區子公司補充稅的課稅權，若單獨調高AMT徵收率無法達到類似效果，因此仍建議財部全面完整導入GMT。

立法院 財政部

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