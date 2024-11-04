財部評估導入全球最低稅負制 衝擊兩產業

財政部正評估完整導入全球最低稅負制，據統計，我國電子零組件製造業有效稅率約13%，金融、保險相關產業則落在9％至12%左右，皆遠低於全球最低稅率15％的標準，將是未來受衝擊最大的產業。

根據財政資訊中心營所稅統計專冊，2017年至2021年的五年間，我國營利事業全體行業的有效稅率落在11.93%至14.57%之間，皆低於全球最低稅負制（GMT）規範的15%。

進一步觀察行業別，我國電子零組件製造業約6,179家，2021年有效稅率約13%；金融服務業約2.6萬家、有效稅率9.74%，保險業677家、有效稅率約12%，證券期貨業有效稅率約12.1%。

企業最低稅負稅率修正草案

尤其電子零組件，主因享受到的租稅優惠較多，2021年投資抵減稅額達到163億元，在各產業中居冠，導致有效稅率偏低；排名第二的電腦、電子產品及光學製品製造業，投抵稅額僅57億元，遠不及電子零組件。

立法院預算評估報告指出，我國營所稅有效稅率持續低於GMT標準，建議財部評估導入合格國內最低稅負制（QDMTT）的可行性。

財政部共有兩大方式因應GMT。首先，今年8月預告修正「我國最低稅負制」營利事業所得基本稅額（AMT）適用稅率，參考OECD的GMT規範與外界意見，只要符合「GMT適用門檻之跨國企業集團」且「AMT徵收率低於15％」的事業單位，將從2025年開始，調高AMT徵收率至15％。

至於未達兩大門檻的中小型企業、或有效稅率已達15％的大型企業都不受影響，AMT徵收率維持12％。以2022年資料，母公司在境內的事業單位有22家、在境外者有14家，約有36家將調高徵收率。

除了修正AMT稅率，財政部也正在評估《所得基本稅額條例》修法，希望完整導入符合國際標準的GMT，維護我國課稅權，包括所得涵蓋原則（IIR）、徵稅不足支出原則（UTPR）以及QDMTT。