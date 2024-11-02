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不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

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不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

想把財產移轉給小孩，又不想被課贈與稅，一般都用每年244萬免稅額「逐年贈與」方式，但其實還有其他方式。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，先買農地，再贈與給小孩就是其一。好處是，這方式不用繳贈與稅，也不用繳土增稅，而且小孩日後出售，也不會被課徵沉重的房地合一稅

新北市就有一實例，一名父親6年前買了一塊種有果樹的農地後，贈與給兒子，因為符合《遺產及贈與稅法》第20條規定，農地農用不計入贈與總額，免課贈與稅。

另依《土地稅法》，「作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅。」因此這位父親將所有權移轉登記給兒子，也不用繳納土地增值稅。

受惠不動產市場熱絡，近日兒子以1,000萬元出售該筆農地，由於維持農業使用，果樹上結滿了果實，順利取得農用證明，因符合不課徵土地增值稅農地條件，因此也不用繳納房地合一稅。

鄭文在表示，這位父親如果不是用農地贈與方式，而是現在以1,000萬元贈與給兒子，將會被課徵75.6萬元贈與稅（1,000萬元-244萬元=756萬元；756萬元×10％=75.6萬元）。

如果這位父親購買總價一千萬的房子，贈與給小孩，扣掉免稅額，加上贈與不動產以公告價值計算，雖然只需繳少少贈與稅，但是小孩日後出售，由於房子取得成本，以公告價值計算，將會面臨高額房地合一稅。

鄭文在提醒，雖然贈與農地不用贈與稅、土增稅，也沒有日後出售時，沉重房地合一稅問題，不過依規定，該農地必須5年後才能轉售，而且期間必須維持農業使用，否則將會被追繳應納稅賦。

房地合一稅 贈與稅 農地

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