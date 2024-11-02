老翁賣農地驚收120萬土地增值稅 新竹市稅務局一招免繳

新竹市王姓老農今年8月出售一筆前溪段農地，但申報土地增值稅時忘記申請農地不課徵，接到120萬餘元土地增值稅稅單時驚到不知所措、難以入睡。幸好經過新竹市稅務局輔導補提出申請農地不課徵，省下120萬餘元的土地增值稅。

新竹市稅務局指出，王姓老農出售農地時，有取得農業主管機關核發的農業用地作農業使用證明書，但申報土地增值稅時，忘記在土地增值稅申報書勾選申請農地不課徵，所以按一般用地稅率課徵土地增值稅。

新竹市稅務局檢視案件後發現，該筆稅單尚在繳納期限內，於是輔導王姓老農補提出申請農地不課徵，經重新審查後，順利取得免稅證明書到地政事務所辦理移轉登記，省下120萬餘元的土地增值稅。

新竹市稅務局說明，依土地稅法第39條之2第1項規定，農業用地作農業使用移轉予自然人得申請不課徵土地增值稅，因此在申報土地增值稅時，須於土地增值稅申報書勾選註明農業用地字樣提出申請。若土地所有權人忘記申請，可在土地增值稅繳納期限屆滿前補行申請，逾期就不得再申請了。

稅務局提醒，農地申請不課徵的承受人，還需注意農地不能違規使用，如果農業主管機關曾經查獲農地違規使用，而地主卻未在農業主管機關所訂期限內恢復作農業使用，或是地主已在該期限內恢復作農業使用，嗣後再度被查獲未作農業使用，則該筆農地之後出售時必須要課徵土地增值稅。

稅務局呼籲，出售農業用地若要適用不課徵土地增值稅，不只要符合相關規定，還要注意是否有確實提出申請，才能維護自身權益。民眾如有土地增值稅疑問，請洽新竹市稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161分機326、0800-000321、1999市民服務專線。