快訊

影／新竹遠東紡織廠突起火 濃煙順風飄向竹北「快關窗」

不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

老翁賣農地驚收120萬土地增值稅 新竹市稅務局一招免繳

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市王姓老農今年8月出售一筆前溪段農地，但申報土地增值稅時忘記申請農地不課徵，接到120萬餘元的土地增值稅稅單。（圖僅示意）記者黃羿馨／攝影
新竹市王姓老農今年8月出售一筆前溪段農地，但申報土地增值稅時忘記申請農地不課徵，接到120萬餘元的土地增值稅稅單。（圖僅示意）記者黃羿馨／攝影

新竹市王姓老農今年8月出售一筆前溪段農地，但申報土地增值稅時忘記申請農地不課徵，接到120萬餘元土地增值稅稅單時驚到不知所措、難以入睡。幸好經過新竹市稅務局輔導補提出申請農地不課徵，省下120萬餘元的土地增值稅。

新竹市稅務局指出，王姓老農出售農地時，有取得農業主管機關核發的農業用地作農業使用證明書，但申報土地增值稅時，忘記在土地增值稅申報書勾選申請農地不課徵，所以按一般用地稅率課徵土地增值稅。

新竹市稅務局檢視案件後發現，該筆稅單尚在繳納期限內，於是輔導王姓老農補提出申請農地不課徵，經重新審查後，順利取得免稅證明書到地政事務所辦理移轉登記，省下120萬餘元的土地增值稅。

新竹市稅務局說明，依土地稅法第39條之2第1項規定，農業用地作農業使用移轉予自然人得申請不課徵土地增值稅，因此在申報土地增值稅時，須於土地增值稅申報書勾選註明農業用地字樣提出申請。若土地所有權人忘記申請，可在土地增值稅繳納期限屆滿前補行申請，逾期就不得再申請了。

稅務局提醒，農地申請不課徵的承受人，還需注意農地不能違規使用，如果農業主管機關曾經查獲農地違規使用，而地主卻未在農業主管機關所訂期限內恢復作農業使用，或是地主已在該期限內恢復作農業使用，嗣後再度被查獲未作農業使用，則該筆農地之後出售時必須要課徵土地增值稅。

稅務局呼籲，出售農業用地若要適用不課徵土地增值稅，不只要符合相關規定，還要注意是否有確實提出申請，才能維護自身權益。民眾如有土地增值稅疑問，請洽新竹市稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161分機326、0800-000321、1999市民服務專線。

免稅 農地 農業

延伸閱讀

周周抽機車、機票 新竹購物節首波誕生56位幸運兒

竹市東光路機車可直接左轉光復路 11/4中午起實施

新竹警製聯絡簿小貼紙 直送犯罪預防觀念到校園與家庭

竹市政府採購12.5萬劑流感疫苗 50至64歲公費今起開打

相關新聞

老翁賣農地驚收120萬土地增值稅 新竹市稅務局一招免繳

新竹市王姓老農今年8月出售一筆前溪段農地，但申報土地增值稅時忘記申請農地不課徵，接到120萬餘元土地增值稅稅單時驚到不知...

不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

想把財產移轉給小孩，又不想被課贈與稅，一般都用每年244萬免稅額「逐年贈與」方式，但其實還有其他方式。

今年稅收有望超徵2,000億 證交稅超預期是主因

今年稅收優於預期，截至9月底，全國稅收2兆9,453億元、達預算目標91％，中央稅收2兆1,415億、達92.5％，其中...

台灣錢淹腳目 今年稅收能超徵達2千億？財長：希望可以

立委1日質詢時針對今年稅收是否有望超過2,000億元規模，財政部長莊翠雲指出，今年稅收達成預算沒問題，超出預算數部分，則...

讓子女繼承房產或賣屋留現金？ 信義代書：用這點判斷

隨人口老化，愈來愈多人碰到房產繼承問題。究竟是該生前賣房留下現金給子女，還是直接繼承房產比較划算？

因康芮颱風財產受損 北市府提醒：可申請稅捐減免

受到康芮颱風強風侵襲影響，頻傳建築物受損及因招牌路樹倒塌壓毀車輛之災情，台北市稅捐處表示，市民如受颱風影響車輛、房屋使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。