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今年稅收有望超徵2,000億 證交稅超預期是主因

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
今年稅收優於預期，截至9月底，全國稅收2兆9,453億元、達預算目標91％。 聯合報系資料照
今年稅收優於預期，截至9月底，全國稅收2兆9,453億元、達預算目標91％。 聯合報系資料照

今年稅收優於預期，截至9月底，全國稅收2兆9,453億元、達預算目標91％，中央稅收2兆1,415億、達92.5％，其中證交稅表現超乎預期，在昨（1）日立委質詢時提到今年稅收是否有望超過2,000億元規模，財政部長莊翠雲並未否認，僅說希望可以，11月中旬會較確定。

民進黨立委李坤城昨日於立法院會質詢時提到，今年截至9月包括綜合所得稅、遺產稅、證券交易稅、期貨交易稅均達標，甚至優於預期，總歲入已超過全年預算數，沒有意外的話，今年賦稅收入大概可以超過預算收入2,500億元，對於後續運用財政部是否已經規劃。

我國近年稅收超徵狀況
我國近年稅收超徵狀況

行政院長卓榮泰表示，這是預估的事情，他當然抱持期待。莊翠雲則說明，今年歲入實徵數已經達成預算數的90％，在稅課收入部分，達成全年預算數92％，財政部認為，今年稅課收入達成預算數沒有問題，至於會超過多少，至11月中旬較為明確，因為10月還有營利事業暫繳稅款會陸續進來。

李坤城追問，超過2,000億以上是否有機會。另外根據明年度總預算案，稅課收入較今年度增加20％，約4,600億元左右，明年增幅明顯增加，財政部態度轉為樂觀的原因為何？

莊翠雲回應，財政部希望是可以這樣，但這個部分仍須等到11月中旬會更確定。至於在預算轉為樂觀，主要是財政部自2023年設立估測專案小組，這部分營所稅增加比較多，奠基於營利事業今年好的獲利成績，會在明年呈現，另在綜所稅部分，是因為有調薪等因素。

根據財政部統計，今年前三季稅收2兆9,453億元，占累計分配預算數112.7％，占全年預算數91.1％，較去年同期增加1,547億元、年增5.5％，前三季已達成全年預算數者，包括綜所稅、遺產稅、贈與稅、證交稅、期交稅、特種貨物及勞務稅（奢侈稅）。

觀察近年稅收概況，除2020年因疫情曾經出現稅收短徵，2021年至2023年皆為超徵，且超徵規模至少3,000億元以上。

財政部 遺產稅

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