今年稅收有望超徵達2千億？財長：希望可以

立委1日質詢時針對今年稅收是否有望超過2,000億元規模，財政部長莊翠雲指出，今年稅收達成預算沒問題，超出預算數部分，則是希望可以，11月中旬會較明朗。

民進黨立委李坤城今日於立法院會質詢時提到，今年截至9月包括綜合所得稅、遺產稅、證券交易稅、期貨交易稅均達標，甚至優於預期，總歲入已超過全年預算數，沒有意外的話，今年賦稅收入大概可以超過預算收入2,500億元，對於後續運用財政部是否已經規劃。

行政院長卓榮泰表示，這是預估的事情，他當然抱持期待。莊翠雲則說明，今年歲入實徵數已經達成預算數的90％，在稅課收入部分，達成全年預算數92％，財政部認為，今年稅課收入達成預算數沒有問題，至於會超過多少，至11月中旬較為明確，因為10月還有營利事業暫繳稅款會陸續進來。

李坤城追問，超過兩千億以上是否有機會？莊翠雲回應，財政部希望是可以這樣，但這個部分仍須等到11月中旬會更確定。