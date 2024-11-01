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讓子女繼承房產或賣屋留現金？ 信義代書：用這點判斷

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

隨人口老化，愈來愈多人碰到房產繼承問題。究竟是該生前賣房留下現金給子女，還是直接繼承房產比較划算？

信義代書林祐民表示，可視土地增值稅高低來評估，若增值稅金額不多，建議可賣掉留現金，以免未來子女出來面臨較重的房地合一稅，若增值稅較高，則建議採用繼承方式較為節稅。

林祐民指出，房屋透過繼承取得的最大優點是可免繳土地增值稅。

另外，繼承時的房屋價值是以公告現值計算，通常會低於市價。以一般家庭來說，遺產稅免稅額1,333萬元，加上配偶、子女扣除額及喪葬費用，約可扣除2,000萬元左右。

要注意的是，即使遺產價值在免稅額範圍內，繼承人仍須在被繼承人死亡後6個月內向國稅局申報遺產稅。若未在6個月內完成繼承登記將有罰鍰。如果繼承人對遺產分配無共識，建議可先由一位繼承人辦理共同共有登記，避免受罰。

針對繼承後轉售問題，林祐民說明，繼承房屋的持有期間是從被繼承人取得房屋時間起算。舉例來說，已繼承半年的房屋，若父親已持有十年，則持有期間可合併計算為十年半，若是連續繼承的情況，甚至可追溯至祖父的取得時間。

林祐民表示，雖然繼承房產未來出售時可能面臨較高所得稅，但只要設籍自住，且在售屋後兩年內重新購屋自住，仍可申請退稅，有效降低稅負支出。

若被繼承人房屋取得時間在105年1月前，那麼繼承人繼承後在出售時可適用舊制課稅。倘若被繼承人房屋取得時間在105年1月後，那麼繼承人繼承後在出售時須按新制課稅。

林祐民建議，如果按照新制繳納的所得稅較高，不妨將房屋持有時間拉長至五年以上，房地合一稅率可降至20%。若能設立戶籍維持六年以上並有自住事實且未出租營業使用，還可享有400萬元免稅優惠。

至於重購退稅方面，林祐民強調，繼承房屋若為自用住宅且有設立戶籍，售屋後兩年內購入新屋，無論是適用新制或舊制都可申請重購退稅，但自住事實與戶籍設立不能中斷，建議及早規劃以免影響相關權益。

免稅額 房地合一稅 遺產稅

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