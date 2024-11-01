風災附證明 可申請減稅

康芮颱風襲台，財政部昨（31）日提醒，民眾若因颱風造成災害，符合災害減免稅捐的各項標準，記得要拍照存證、檢附相關證明，並把握期限提出申請，多數稅目期限是在災害發生日起、或發生日後30日內。

財政部表示，受天災影響，個人、企業如發生財產或營業損失，可依規定申請減免所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅等國稅，以及房屋稅、地價稅、娛樂稅及使用牌照稅等地方稅。

國稅方面，個人綜所稅部分，颱風災損除有保險給付外，可申報列舉扣除；營所稅可列報災損，認定及計算方式依查核準則規定辦理；營業稅小規模營業人可扣除未營業天數；貨物稅及菸酒稅，當貨物受損、毀壞不能出售，可申請退稅或銷案。

地方稅方面，房屋毀損面積三成以上不及五成，房屋稅減半徵收，毀損五成以上須修復才能使用，則可免稅；地價稅因山崩、地陷等環境限制及技術上無法使用的土地，可全免；汽機車泡水受損需報停或報廢，可申請退還牌照稅；娛樂稅可申請扣除因災害而未營業天數，依比率減少當期娛樂稅。