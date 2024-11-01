快訊

康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

風災附證明 可申請減稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

康芮颱風襲台，財政部昨（31）日提醒，民眾若因颱風造成災害，符合災害減免稅捐的各項標準，記得要拍照存證、檢附相關證明，並把握期限提出申請，多數稅目期限是在災害發生日起、或發生日後30日內。

財政部表示，受天災影響，個人、企業如發生財產或營業損失，可依規定申請減免所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅等國稅，以及房屋稅、地價稅、娛樂稅及使用牌照稅等地方稅。

國稅方面，個人綜所稅部分，颱風災損除有保險給付外，可申報列舉扣除；營所稅可列報災損，認定及計算方式依查核準則規定辦理；營業稅小規模營業人可扣除未營業天數；貨物稅及菸酒稅，當貨物受損、毀壞不能出售，可申請退稅或銷案。

地方稅方面，房屋毀損面積三成以上不及五成，房屋稅減半徵收，毀損五成以上須修復才能使用，則可免稅；地價稅因山崩、地陷等環境限制及技術上無法使用的土地，可全免；汽機車泡水受損需報停或報廢，可申請退還牌照稅；娛樂稅可申請扣除因災害而未營業天數，依比率減少當期娛樂稅。

災損 營業稅 颱風

延伸閱讀

康芮颱風釀災 遺失健保卡仍可就醫、領藥

康芮颱風來襲 無健保卡可例外就醫及持慢箋領藥

馬斯克：川普當選 股市會「暫時」混亂

下月開徵 地價稅小漲

相關新聞

繼承房地出售 省稅有訣竅

財政部高雄國稅局表示，個人出售繼承取得房地，納稅人計算房地合一稅時，購入成本中的房屋評定現值、公告土地現值，可依照消費者...

產創投資抵減 限實支款項

財政部北區國稅局表示，企業申請適用《產業創新條例》智慧機械投資抵減時，僅限於實際支出的價款，若有已交貨未付款情形，應提出...

風災附證明 可申請減稅

康芮颱風襲台，財政部昨（31）日提醒，民眾若因颱風造成災害，符合災害減免稅捐的各項標準，記得要拍照存證、檢附相關證明，並...

剩餘財產分配房產 免契稅

《契稅條例》規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或占有而取得所有權，都應繳納契稅。

先存下來！強颱康芮若有災損 申請租稅減免「全攻略」

強颱康芮來襲，台南市政府財政稅務局提醒民眾嚴防強風豪雨加強防颱準備，注意自身安全；若因颱風造成財務損失，可申請稅捐減免，...

當沖降稅延長 保留送協商

投資人當沖交易證交稅減半優惠措施將於今年底屆滿，立法院財委會昨天初審證交稅條例修正草案，但因立委對於當沖降稅延長年限有不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。