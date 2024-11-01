剩餘財產分配房產 免契稅
《契稅條例》規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或占有而取得所有權，都應繳納契稅。
不過，台中市稅務局提醒，配偶若因離婚或一方死亡，申請剩餘財產差額分配請求權取得房產，可免報繳契稅。
台中市稅務局解釋，當配偶行使剩餘財產差額分配請求權，而取得房屋時，非屬契稅條例規定的課徵範圍，因此免辦理申報繳納契稅，可直接向地政機關辦理所有權移轉。
除了無須申報契稅，稅務局表示，如因剩餘財產分配請求權取得土地，可先向地方稅稽徵機關申報，並依土地稅法規定申請不課土增稅，再辦理剩餘財產差額分配登記，該土地前次移轉現值將停留至死亡配偶原取得時點。
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