產創投資抵減 限實支款項

財政部北區國稅局表示，企業申請適用《產業創新條例》智慧機械投資抵減時，僅限於實際支出的價款，若有已交貨未付款情形，應提出申請核定，以免被剔除補稅。

公司購置自行使用的全新智慧機械、5G及資通安全產品或服務相關等支出，符合產創條例第10條之1規定，在同一課稅年度內達100萬元以上、10億元以下，可提出投資計畫，經各中央目的事業主管機關專案核准後，可申請抵減營所稅應納稅額。

國稅局指出，同一課稅年度是以交貨或技術服務提供完成的年度為準，如果出現已交貨但仍未付款情形，需先填具聲明書並寫上預計支出金額與年度，再補正付款證明文件，給稅捐稽徵機關審查核定。

國稅局舉例，甲公司2022年度營所稅結算申報中，填列支出金額計3,000萬元，其中2022年交貨並已支付2,000萬元，尾款1,000萬元預計2023年支付，並擇定抵減率3％，可抵減稅額為90萬元。

不過，國稅局查核後發現，甲公司的尾款1,000萬的付款文件中，因為機器設備有品質不良，因此進貨折讓400萬元，實際上只有支付600萬尾款，因此可適用投資抵減支出金額應為2,600萬元，乘上抵減率3％，可抵減稅額只剩78萬元。

國稅局提醒，營利事業申請產創條例的投資抵減時，除了注意申請程序，也要注意租稅優惠僅限於實際支出的價款、運費及保險費，不包括政府補助款、貸款利息及關稅等相關費用。