繼承房地出售 省稅有訣竅

財政部高雄國稅局表示，個人出售繼承取得房地，納稅人計算房地合一稅時，購入成本中的房屋評定現值、公告土地現值，可依照消費者物價指數（CPI）調整認列，提高可扣除成本，降低房地合一稅負擔。

依照《所得稅法》規定，交易2016年後取得標的，包括房地、預售屋及其基地，皆屬於房地合一稅範圍，個人必須在移轉登記後30天內申報，計算方式是用課稅所得乘上稅率。

國稅局表示，經常有民眾誤以為出售繼承遺產或受贈不動產的成本，是當年親屬購入的價格，但其實可以依據CPI調整計算，物價漲價愈多，可扣除成本也就愈高。

繼承房地出售注意成本計算

至於適用稅率則是視持有期間長短有所差別，若持有期間在二年以內，稅率45％；持有期間超過二年未逾五年，稅率35％；超過五年未逾十年，稅率20％；超過十年，稅率15％。

國稅局舉例，大美在2020年1月購入房地、2021年5月死亡，由小美繼承取得，當時房屋評定現值及公告土地現值合計200萬元，隨後在2024年2月以總價400萬元出售，在申報房地合一稅時，減除200萬元成本、按成交價3%計算費用12萬元，課稅所得188萬元，持有期間超過二年、未超過五年，適用稅率35％，繳稅65.8萬元。

國稅局審查後發現，小美在計算房地合一稅時，在成本方面並未依CPI調整計算，小美是在2021年5月繼承，當時的物價指數為99.58，2024年2月賣出，物價指數來到107.26，其現值調整估算約為原本現值的107％。

國稅局指出，按照消費者物價指數107%計算後，可減除成本是將原本的200萬成本乘上107%，應該可以扣除214萬元，因此納稅額也能調降為60.9萬元，與原本的65.8萬元相差4.9萬元，可以辦理退還多繳的房地合一稅。

國稅局表示，納稅義務人如有交易房屋、土地，應詳加檢視是否屬於房地合一稅課徵範圍，以及留意計算方式，同時要記得如期辦理申報，以免影響自身權益。