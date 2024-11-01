快訊

康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

繼承房地出售 省稅有訣竅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

財政部高雄國稅局表示，個人出售繼承取得房地，納稅人計算房地合一稅時，購入成本中的房屋評定現值、公告土地現值，可依照消費者物價指數（CPI）調整認列，提高可扣除成本，降低房地合一稅負擔。

依照《所得稅法》規定，交易2016年後取得標的，包括房地、預售屋及其基地，皆屬於房地合一稅範圍，個人必須在移轉登記後30天內申報，計算方式是用課稅所得乘上稅率。

國稅局表示，經常有民眾誤以為出售繼承遺產或受贈不動產的成本，是當年親屬購入的價格，但其實可以依據CPI調整計算，物價漲價愈多，可扣除成本也就愈高。

繼承房地出售注意成本計算
繼承房地出售注意成本計算

至於適用稅率則是視持有期間長短有所差別，若持有期間在二年以內，稅率45％；持有期間超過二年未逾五年，稅率35％；超過五年未逾十年，稅率20％；超過十年，稅率15％。

國稅局舉例，大美在2020年1月購入房地、2021年5月死亡，由小美繼承取得，當時房屋評定現值及公告土地現值合計200萬元，隨後在2024年2月以總價400萬元出售，在申報房地合一稅時，減除200萬元成本、按成交價3%計算費用12萬元，課稅所得188萬元，持有期間超過二年、未超過五年，適用稅率35％，繳稅65.8萬元。

國稅局審查後發現，小美在計算房地合一稅時，在成本方面並未依CPI調整計算，小美是在2021年5月繼承，當時的物價指數為99.58，2024年2月賣出，物價指數來到107.26，其現值調整估算約為原本現值的107％。

國稅局指出，按照消費者物價指數107%計算後，可減除成本是將原本的200萬成本乘上107%，應該可以扣除214萬元，因此納稅額也能調降為60.9萬元，與原本的65.8萬元相差4.9萬元，可以辦理退還多繳的房地合一稅。

國稅局表示，納稅義務人如有交易房屋、土地，應詳加檢視是否屬於房地合一稅課徵範圍，以及留意計算方式，同時要記得如期辦理申報，以免影響自身權益。

房地合一稅 消費者物價指數

延伸閱讀

一圖看全球大型資產股年平均報酬率 南韓股票無敵手... 打趴英德美澳等國

民眾信仰虔誠 新北清查「媽祖」持有21億元土地居冠

海外售藝品 申報最低稅負

調職賣預售屋 不適用優稅

相關新聞

繼承房地出售 省稅有訣竅

財政部高雄國稅局表示，個人出售繼承取得房地，納稅人計算房地合一稅時，購入成本中的房屋評定現值、公告土地現值，可依照消費者...

產創投資抵減 限實支款項

財政部北區國稅局表示，企業申請適用《產業創新條例》智慧機械投資抵減時，僅限於實際支出的價款，若有已交貨未付款情形，應提出...

風災附證明 可申請減稅

康芮颱風襲台，財政部昨（31）日提醒，民眾若因颱風造成災害，符合災害減免稅捐的各項標準，記得要拍照存證、檢附相關證明，並...

剩餘財產分配房產 免契稅

《契稅條例》規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或占有而取得所有權，都應繳納契稅。

先存下來！強颱康芮若有災損 申請租稅減免「全攻略」

強颱康芮來襲，台南市政府財政稅務局提醒民眾嚴防強風豪雨加強防颱準備，注意自身安全；若因颱風造成財務損失，可申請稅捐減免，...

當沖降稅延長 保留送協商

投資人當沖交易證交稅減半優惠措施將於今年底屆滿，立法院財委會昨天初審證交稅條例修正草案，但因立委對於當沖降稅延長年限有不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。