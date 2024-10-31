先存下來！強颱康芮若有災損 申請租稅減免「全攻略」

強颱康芮來襲，台南市政府財政稅務局提醒民眾嚴防強風豪雨加強防颱準備，注意自身安全；若因颱風造成財務損失，可申請稅捐減免，提醒民眾3步驟「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並在災害發生之日起30日內提申請，採從寬、從速、從簡認定。

財稅局說明，使用牌照稅是按日計徵，汽車或排氣量151cc以上的機車因損壞無法使用，或須經過修復才能行駛，須向監理機關辦理停駛或報廢的相關手續，並檢具修理的收據或發票等證明申請減徵及退還在無法使用期間的稅款。

房屋受損面積達3成以上未及5成房屋稅減半徵收，損壞面積逾5成以上，必須修復始能使用，可免除房屋稅；土地山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，地價稅全免。

屬查定課徵娛樂稅的業者，可申請扣除因災害致未營業的天數，按比例核減當期的娛樂稅。

財稅局提醒，災損減免申請可多利用財政部稅務入口網線上申辦，免外出奔波，也可郵寄或就近到分局辦理。另外個人或營利事業財物因災害損毀涉及所得稅、營業稅、貨物稅或菸酒稅的減免，可透過上述網址向國稅稽徵機關申請減免。