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下月開徵 地價稅小漲

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
今年地價稅將於11月1日開徵。房市示意圖。 聯合報系資料庫
今年地價稅將於11月1日開徵。房市示意圖。 聯合報系資料庫

今年地價稅將於11月1日開徵，賦稅署昨（30）日表示，全國公告地價調升5.78％，地價稅開徵戶數約912萬戶、稅額約996億元，較前一年雙雙成長。據估算自住用地平均每件稅額1,749元、年增66元，非自住平均每件1萬7,900元、年增937元。

依規定，公告地價每兩年調整一次。今年全國公告地價較2022年調升5.78％，從各縣市來看，以桃園市調升14.78％最多，其他調整較高的縣市包括金門縣11.28％、新北市10.14％、宜蘭縣5.92％、台中市5.64％。

賦稅署表示，今年11月1日開徵的地價稅，是徵收今年1月1日至12月31日的地價稅。依土地稅法規定，基準日將以8月31日地政機關土地登記簿所載所有權人為納稅人，並以納稅人在同一縣市轄區內地價總額計徵，填發一張繳款書。

台中市地方稅務局長沈政安表示，地價稅課徵是採總歸戶制，同位土地所有權人在同縣市內土地將合併成一張繳款書；若所有土地位於兩縣市以上，將個別收到土地所在地的繳款書。

今年地價稅繳納期間自11月1日至30日止，因繳納末日適逢假日，截止日順延至12月2日，請納稅義務人於期限內繳納。逾期繳納每逾三日加徵滯納金1％，最高加徵至10％。

賦稅署提醒，若納稅人對繳款書有疑問或未收到，可向地方稅稽徵機關查詢或申請補發，也可上「地方稅網路申報作業入口網」線上查繳稅款。

賦稅署指出，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅的納稅人，繳納期限前應在帳戶內預留足額存款，以備提兌。

地價稅

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