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調職賣預售屋 不適用優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

買房後若遇到調職、非自願離職等狀況，須離開原工作地而出售該房地，可適用20％稅率計算房地合一稅。財政部高雄國稅局強調，預售屋因尚未興建完成，無法取得所有權及完成戶籍登記並居住，因此不適用非自願稅率。

所得稅法規定，個人或其配偶在工作地點購買房地辦完戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用，卻因為調職或符合非自願離職狀況等情形須離開原工作地，不得已出售房地者，可適用較低的20％稅率計算房地合一稅，但預售屋因為無法遷戶籍、也未取得所有權，不符合前述規定。

國稅局舉例，阿明本來在高雄工作，2022年2月10日向建商買下高雄預售屋，不過，他在建案興建完成前，因調職決定定居台中，2024年4月10日將預售屋預購權利，轉讓給好友小王，此時將發現無法適用20％稅率。

房地合一稅 預售屋

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