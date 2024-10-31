台美租稅談判 帶來三利多

台美避免雙重課稅協定首輪談判預計在未來數周內進行，專家認為，未來一旦有具體進展，可望在集團租稅負擔、個人租稅負擔、人才技術交流等三方面迎來利多。

美國財政部日前宣布，在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主持下，台美將開始就解決雙重課稅問題進行全面協議的談判，首輪談判預計未來數周內進行；台灣財政部也表示，相關部會將持續與美國財政部及國會合作推動相關立法。

台美租稅協定將展開談判

勤業眾信國際租稅業務負責人暨資深會計師徐有德表示，這消息對台美雙方企業如同打下一劑強心針，不僅有利正赴美投資台商，對於赴美投資多年、因盈餘匯回稅負導致資金滯留美國的台商企業，更是利多。

徐有德認為，雙方展開協商代表台美租稅協定推動往前邁進，可樂觀預期實施日期指日可待。

資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆分析，對台商而言，若降低跨境支付扣繳稅，將減少企業稅務負擔，提升獲利能力；規範常設機構和短期外派員工的稅務處理條款，將有助於企業更靈活配置與管理跨境人力資源。

蔡怡歆指出，協議的談判進程和最終簽署，不只為台資企業在美國投資和營運提供更有利稅務環境，也強化兩地人才技術交流布局。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總廖月波表示，雙邊租稅協定生效後，對台企而言，引入常設機構概念、外派員工稅務處理，台商在美活動是否需課稅將有更明確判定原則。

廖月波分析，赴美投資台商、外派員工稅負負擔可望降低，增加稅負確定性、降低扣繳稅率，可優化台商在美獲利，提升在美國市場競爭力。

安永國際及併購重組稅務諮詢服務組執業會計師周黎芳建議，目前尚未通過生效的台美雙重課稅快速減免法案，尚有部分細節未說明，未來談判可再進一步討論。

周黎芳認為，台商未來將可運用該協定租稅優惠，設計更多樣化交易模式，再配合一些間接稅，如關稅的考量，來達到集團整體稅負最佳化，而不再只是限於降低盈餘匯出扣繳稅負而已。