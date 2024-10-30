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地價稅11月開徵 今年桃園市、金門縣、新北市調升最多

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
地價稅11月開徵，繳納期間為11月1日至11月30日止，因11月30日適逢例假日，順延至12月2日。記者呂俊儀／攝影
地價稅11月開徵，繳納期間為11月1日至11月30日止，因11月30日適逢例假日，順延至12月2日。記者呂俊儀／攝影

今（113）年地價稅將於11月1日開徵，財政部表示，依規定公告地價兩年調整一次，今年較111年調升5.78%，各縣市政府以桃園市調升14.78%、金門縣11.28%、新北市10.44%最多。

今年地價稅繳納期間為11月1日至11月30日止，因11月30日適逢例假日，順延至12月2日。

財政部表示，今年全國地價稅開徵戶數約912萬戶、稅額約996億元，與112年開徵戶數約894萬戶、稅額約931億元比較，開徵戶數增加約18萬戶，成長約1.98%；稅額增加約65億元，成長約7.03%。

台中市地方稅務局長沈政安表示，主要是因為公告地價調整、納稅義務人土地所有權變動及使用情形變更所致。今年稅額自住用地平均每件1749元、年增66元，非自住平均每件1萬7900元、年增937元。

稅率方面，財政部說明，自用住宅用地稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰；但若全戶戶籍遷出，即使土地所有權人仍居住於該地，則不適用自用住宅用地要件，地價稅將會增加4倍以上。

另外，財政部進一步表示，113年地價稅課稅所屬期間為該年1月1日至12月31日，並以8月31日土地登記簿所記載的所有權人為納稅義務人。

因地價稅課徵是採總歸戶制，同一個土地所有權人在同一直轄市、縣(市)內的土地會合併成1張繳款書；如所有的土地位於兩個直轄市、縣（市）以上，將個別收到土地所在地之地方稅稽徵機關寄發的繳款書，稽徵機關已於10月下旬陸續寄發。

財政部提醒納稅義務人，應於繳納期間截止日前如期繳納，逾期繳納，每逾3日將按稅額加徵1%滯納金，最高加徵10%，超過30日仍未繳納，稽徵機關會移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。

地價稅 自用住宅 財政部

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