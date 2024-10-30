台美雙重課稅談判 動了

美國財政部29日宣布，在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主持下，美國和台灣將開始就解決雙重課稅問題進行全面協議的談判，首輪談判預計在未來幾周內進行。

台灣財政部對此表示，歡迎美方積極回應避免雙重課稅議題，也感謝美國行政部門及國會長期支持，雙方協定可望帶來互惠實質效益，包括使我國企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同賦稅待遇，也可相應吸引美國企業更廣泛在台投資。我國財政部在展開對話同時，相關部會也將持續與美國財政部及國會合作推動相關立法。

這項行動是建立在國會先前奠定的基礎上，拜登-賀錦麗政府認可參眾兩院相關委員會為解決雙重課稅問題所做的工作，包括提出《美國-台灣加速雙重稅務減免法案》和《美國-台灣稅務協議授權法案》草案。美國政府致力於在談判過程中與相關委員會合作，並與國會合作推動立法，藉此批准最終協議，並透過《國內稅收法典》實施這項協議。

全面的稅務協議將為美國和台灣帶來一大益處。這將減少台灣對美國投資、以及美國對台灣投資的雙重課稅障礙，尤其是對在完整半導體生態系中至關重要的中小企業。

該協議文本預計將以《美國標準所得稅公約》為基礎，並包括以下內容：減少跨境支付股息、利息和特許權使用費的預扣稅、規範對常設機構和臨時跨境工人課稅的條款、反濫用條款、爭議解決機制、幫助兩國稅務機關履行其稅務管理職責的資訊交換條款。