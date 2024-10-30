繼親間買賣財產 課贈與稅

許多人都知道父母與子女之間房產買賣，會被稅局視同贈與，但繼子女與繼父母之間仍適用嗎？高雄國稅局指出，繼親雖非血親，但仍屬二親等以內親屬，買賣財產應視為贈與，除非可證明確實是買賣行為，才能無須申報贈與稅。

遺贈稅法規定，二親等以內親屬間財產買賣，視同贈與，應申報贈與稅，但若能提出已支付價款的證明，且這筆價款非由父母出借或提供擔保向他人借得者，才能排除在贈與稅課徵範圍。

國稅局表示，二親等以內親屬包括血親及姻親，而繼親之間屬一親等姻親，也在規範範圍內。舉例來說，父親再婚的配偶（繼母）雖非血親，但在民法上仍稱為直系姻親，繼子向繼母購買不動產，繼母應依遺贈稅法規定申報贈與稅。