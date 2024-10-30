徵收抵價地 首次移轉享優稅

為促進土地整體開發利用、促進經濟發展，地方政府可透過區段徵收方式取得土地。財稅局提醒，土地所有權人參加區段徵收，領回抵價地後第一次移轉，能享有減徵土增稅40％優惠。

台南市財稅局表示，轄區內辦理區段徵收，並辦理領回抵價地的點交事宜，有民眾向稅局詢問，領回區段徵收抵價地是否有租稅優惠？

財稅局表示，土增稅的稅基不是地價，而是持有期間的土地漲價總數額，依土地漲價程度，按20％至40％稅率徵收土增稅。

財稅局指出，土地所有權人參加區段徵收，不論是領取現金補償或領回抵價地，均可免徵土增稅，且領回抵價地後，第一次移轉享有減徵土增稅40％優惠，且區段徵收完成後，地價稅還可減半徵收兩年。

雖然租稅優惠限定首次移轉，不過財稅局表示，所有權人領回抵價地後，如經「夫妻贈與」或「信託登記」，再移轉計徵土增稅時，移轉不會影響優惠資格，未來再移轉時，仍可享有減徵土增稅40％優惠稅率。