快訊

康芮將在台東登陸 吳德榮：「大眼颱」破壞性暴風 全台嚴加戒備

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

海外設發貨倉庫 稅事三部曲

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
貿易市場全球化，許多營利事業為取得外銷先機，常將貨品先行出口至國外發貨倉庫存放，以利客戶下訂即可快速到貨，針對這種銷售樣態，國稅局表示，在租稅方面應留意發貨、已出售、未銷售三階段。示意圖。 路透
貿易市場全球化，許多營利事業為取得外銷先機，常將貨品先行出口至國外發貨倉庫存放，以利客戶下訂即可快速到貨，針對這種銷售樣態，國稅局表示，在租稅方面應留意發貨、已出售、未銷售三階段。示意圖。 路透

貿易市場全球化，許多營利事業為取得外銷先機，常將貨品先行出口至國外發貨倉庫存放，以利客戶下訂即可快速到貨，針對這種銷售樣態，國稅局表示，在租稅方面應留意發貨、已出售、未銷售三階段。

營利事業為提升外銷競爭優勢並縮短供貨時程，會先將貨物輸出到國外倉庫存放，以即時因應國外訂單交貨需要，不過因出貨及銷售與否認定較為複雜，也成為企業申報營所稅常見的錯誤樣態之一。

北區國稅局對此拆分成三大階段說明。首先，出口發貨時，當貨品經海關出口到國外發貨倉庫時，應先按出口報單所載價格，申報零稅率銷售額。

國外設發貨倉庫三階段租稅規定
國外設發貨倉庫三階段租稅規定

其次，在辦理年度營所稅結算申報時，若出口貨品「已出售」，營利事業應在結算申報書的營業收入調節表，就實際銷售價格與原報關價格差額，調整營業收入；出口貨品若「未銷售」，則可減除申報銷售額。

若要申報減除銷售額，須提出兩項證據，國稅局解釋，營利事業須提出發貨倉庫當地合格會計師，或委託國內會計師至當地實際盤點，並製作國外發貨倉庫存貨盤點資料，以及會計師簽證的收入調節表，以供認定。

國稅局舉例，甲公司辦理2021年營所稅結算申報時，在營業收入調節表的減項列報1億元，主張是因為經海關輸出至國外發貨倉庫，還有未實際出售的貨物金額。

但經查證，甲公司並未委託當地合格會計師或國內會計師到國外發貨倉庫進行存貨盤點，也無法提供經會計師簽證的收入調節表及存貨盤點資料，無法證明該1億元的貨物確實未出售，因此必須依法調整補稅。

國稅局提醒，營利事業如在國外設置發貨倉庫，應特別留意相關法令規範銷貨收入的認定方式、須備妥的證明文件，以免因不符規定，而遭調整補稅。

另外，國稅局提醒，營利事業直接外銷貨物給國外買受人時，依規定，雖可免開立統一發票，不過在辦理營所稅結算申報時，仍應依法列報所屬年度的營業收入，於報關當日，按海關公布適用的匯率，換算銷售額。

國稅局 營所稅 結算申報

延伸閱讀

股票抵繳遺產稅 計算有眉角

房地合一稅 別踩三地雷

外幣支付薪資 仍要扣繳

腰纏44.61萬港幣闖關入大陸 女旅客神情緊張遭杭州機場海關識破

相關新聞

雲端發票抽獎造假？ 財政部否認

財政部日前舉辦「雲端種樹趣 ｅ起集點樹」網路活動，被質疑部分中獎人輪流中獎、共同中獎，有造假之嫌。賦稅署官員說，「這是機...

雙重課稅有解 台美將進行首輪談判

美國財政部廿九日宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面談判。首輪談判預計於未來數周內登場。這項協議將降低雙重課稅壁壘...

台美雙重課稅談判 動了

美國財政部29日宣布，在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主持下，美國和台灣將開始就解決雙重...

美財政部：數周內展開對台首輪避免雙重課稅談判

美國財政部29日發布聲明表示，將與台灣展開避免雙重課稅協定的談判，首輪工作預計幾周內就會舉行。

海外設發貨倉庫 稅事三部曲

貿易市場全球化，許多營利事業為取得外銷先機，常將貨品先行出口至國外發貨倉庫存放，以利客戶下訂即可快速到貨，針對這種銷售樣...

賣房過戶未交屋 仍應報稅

房地合一稅已上路近九年，不少民眾仍不清楚法令規定。財政部高雄國稅局表示，實務上常有民眾誤以為尚未交屋，就先不用申報房地合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。