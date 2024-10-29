對海關緝私處分不服 關務署：30天內書面提複查

財政部關務署今日表示，受處分人及利害關係人對於海關所核發緝私處分書不服，於收到相關行政處分隔日起30日內，依規定格式，以書面向海關申請復查，以保障自身權益。

關務署副署長陳世鋒說明，過去平均每年發出500多案緝私處分書，統計近3年緝私案件因「逾期申請復查而不受理」的案件比率約為6%，籲請民眾特別注意。而這些處分書的樣態像是原產地申報不符，或貨品金額不實等。

關務署說明，依據海關緝私條例第46條及第47條第1項規定，海關對依該條例處分緝私案件，應製作處分書送達受處分人。

陳世鋒說，受處分人及利害關係人不服該處分者，得於收到處分書的隔日起算30日內，依規定格式，以書面向原處分海關申請復查。復查案件將由原處分海關召開復查委員會進行審議，若申請復查逾越法定期間，該復查案件依法應為不受理決定。

有關海關受理日期之認定，以掛號郵寄方式提出復查申請書者，其受理日期以交郵當日之郵戳為準；非以掛號方式提出者，以受理機關收受復查申請書之日期為準；若民眾受限於郵局寄送之營業時間或未及備妥相關書面表格，可利用關港貿單一窗口「線上申請復查」系統，先以線上填表方式提出，並於申請翌日起3日內補送復查申請書紙本，以符合書面法定要件，受理日期以於關港貿單一窗口提出申請日期為準。