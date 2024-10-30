勞工退而不休還能再累績「這筆錢」！老年年金、勞工退休金概念一次看

隨著人口結構改變，2025年即將進入「超高齡化」社會，愈來愈多民眾也選擇「退而不休」，就算已經從服務多年的職涯中退休，也可能會再投入下一個職場，開放第二人生。不過，許多民眾會將勞保老年年金與勞工退休金的觀念混淆，實際上兩者為不同概念，究竟有什麼差別？

今年7月，立法院通過勞基法修正案，正式放寬「65歲強制退休」的規定，鼓勵中高齡及高齡員工能持續投入職場，也早有許多民眾在請領勞保老年年金後，再次投入職場。不過，若再投入職場，雖然已無法再繼續累積勞保年資，但是雇主依法仍必須為員工辦理參加職業災害保險，同時也必須提繳勞工退休金。

退休有哪些錢可以領？

對於有勞保的勞工來說，退休時，除了依投保年資、歲數計算，可請領到勞保老年年金外，還可以請領勞退新制中「個人退休金專戶」裡的錢，而這筆錢是由雇主按月提繳不低於每月工資6％的金額，以及員工每月自行提撥所累積的退休金，因此與勞保老年給付是兩個不同的概念。

雖然按照規定，已領取勞保老年年金的勞工，再投入職場工作時，無法參加勞工保險及就業保險，不過，雇主仍依規定必須辦理參加「職業災害保險」，而保險費也由雇主全額負擔，萬一在投保期間發生職災事故，可向勞保局請領相關職災給付。

在職業災害保險之外，只要受雇於適用勞基法的企業，雇主仍需替勞工提撥勞退新制退休金至個人專戶內。舉例而言，假設小明已開始領取勞保年金，但他決定退而不休，到某社區擔任保全，月薪為3萬元，因此，按照規定，雇主每月仍要幫小明提撥1818元至勞退專戶中。

什麼條件可以退休後領這筆？

這也代表小明擔任保全一年，即可累積21816元的勞退金，且這筆錢仍然可以參與每年勞退新制的資金收益分配，也可從專戶中領出來。

但是，要提領勞退金時，勞保局提醒，依照《勞工退休金條例》第24條之1的規定，雇主需提撥勞退金至個人勞退帳戶中，但退休再進入職場的民眾，若想提領退休金以1年1次為退，因此前後兩次請領退休金的時間點，需間隔1年。

因此，如果已領取勞保年金的退休族，若再次投入職場時，也不要忘記自己的權益，留意雇主是否有依規定提繳勞退金至個人勞退帳戶中，同時也要注意相關規定。

（本文出自2024.10.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）