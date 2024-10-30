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每4戶就有1戶養寵物…毛小孩無法繼承遺產 可做2規劃保障照料品質

遠見／ 文‧黃健誠
許多人將毛小孩視同親生孩子。示意圖。圖／Ingimage
許多人將毛小孩視同親生孩子。示意圖。圖／Ingimage

在歐美國家，不時有毛小孩「繼承」遺產，過著富豪生活的消息傳出。其中，時尚大師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）最為傳奇，他身後留下龐大遺產照料寵物貓「邱比特」過完餘生。在台灣，平均每四戶就有一戶飼養寵物，2023年的寵物登記數量，甚至已經超過新生兒許多。在飼主心目中，貓狗如同親生「毛小孩」，死後若無人照料毛小孩，是否也能由毛小孩繼承遺產呢？

根據農業部的推估，台灣在2023年時的家犬、家貓飼養數量有明顯提升，如家犬的數量為148萬隻，相較2011年增加19％；家貓則為131萬隻，較2011年增加50％。這樣的結果，再加上近年不斷被提起討論的少子化現象，顯見有愈來愈多人與其生孩子，不如選擇養毛小孩來做伴。

許多人將毛小孩視同親生孩子，但若是無子女、無伴侶，卻又擔心當自己身後時，原本寵愛的毛小孩，生活恐怕因此無以為繼，於是興起讓毛小孩繼承遺產的念頭。

毛小孩無法繼承遺產怎麼辦？

不過，以台灣現行法律而言，寵物雖然有生命，但是被歸類為「動產」，被視為物品，並非「自然人」，因此無法繼承遺產，就算留有親筆遺囑，若沒有事好做好法律規劃，寵物仍可能被送養，而遺產也會留給法定繼承人，因此如果想在自己逝世後，也讓毛小孩「老有所終」該怎麼做？

雖然無法直接讓寵物繼承遺產，不過近來金融業者積極推動的信託制度，也可以用來照顧寵物，舉例而言，飼主在進行生前遺產規劃時，可以信託方式，將部分財產，或全數財產用於指定照顧寵物之用，也因為信託契約的靈活度很高，因此，包括居住地、飼料種類、醫療院所、生活方式都記載於信託契約中，同時，也可以設置如律師、值得信任的親友成為信託監察人，監督寵物的照顧情形。

立遺囑可以妥善照料毛小孩

除了以信託功能照顧毛小孩以外，飼主也可在生前時預立遺囑，將遺產留給值得信賴的親友，但必須以照顧毛小孩為受贈條件，亦或是將一部份遺產指定為寵物照顧用途，而在遺囑裡同樣可以為其毛小孩規劃詳細的細節，如所吃的飼料、居住環境、指定動物醫院等，讓毛小孩不因飼主過世，生活無以為繼。

但是，最重要的是，如果要盡到飼主的責任與承諾，必須要及早規劃，為毛小孩的未來預先做好準備，同時，也確保毛小孩在飼主離世時，透過細項規劃能保有一定的生活品質，也透過完善規劃減少身後因遺產可能帶來的爭議。

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（本文出自2024.10.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

信託 寵物 毛小孩 立遺囑 遺產

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