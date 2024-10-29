欠債還不出錢...所有保單都會遭強制執行？專家「8種不會」：保險不是躲債工具

張先生年輕時為自己投保了健康險、癌症險和儲蓄險，但中年時因投資失利，債務纏身，隨著年齡增長，他發現自己罹患癌症；然而，由於債務問題，儲蓄險被強制解約，保險公司的理賠金額也被查扣，導致他無法獲得應有的醫療保障。

北區國稅局保單強制執行：陳媽媽（化名）出售土地獲得巨額價款，贈與家人但未申報贈與稅，遭國稅局補徵稅款及罰鍰，拍賣財產後仍有欠稅。北區國稅局發現陳媽媽投保9張躉繳保單，解約金達4,600餘萬元，遂強制解約保單，收回欠稅款項。

欠債還錢天經地義，但法律也需考量人情；但人情之外，也應該保障債權人的權益，維持法律的公平性，畢竟保單不應成為逃稅躲債的工具。

為什麼保單強制執行的案例會激增呢？

根據金管會的統計，從2023年1月到2024年3月底，共有8,712件保單因債務問題被強制解約。這意味著平均每季有超過1,700件保單被迫解約。

法律規定，債務人未清償債務、拖欠稅款或者罰金，債權人或國家機關可向法院申請扣押債務人的財產。

111年的12月，最高法院民事大法庭的新見解，確立了保單解約金屬於要保人的財產，可以作為強制執行的標的。

保險契約被強制執行後，哪些權利會受到影響呢？

債權人只能對債務人的財產進行強制執行，法院核發扣押命令後，債務人就失去保險契約的處分權，不得變更保險契約。

執行命令通常有2種情況：

1、「要保人」就是債務人 法院核發支付轉給命令，代位要保人終止名下的保險契約，解約金轉給債權人用以清償債務。保險契約終止，附加的醫療險和意外險因此就被迫消失。 2、債務人是「被保險人」或「受益人」 扣押可申領的保險金，例如醫療保險金、滿期金等，轉給債權人用以清償債務。

哪些保單免於強制執行？

10月24日金管會提出的保單強制執行修法，草案中8類保單可免於強制執行：

產險 健康險 一年期以下意外險或旅平險 一年期壽險 小額終老險 被保險人合併後保額不到100萬元壽險 已在給付年金的年金險 單筆解約金不超過10萬元的壽險

保險局副局長舉例解釋：

1、壽險保額超過100萬元：例如，壽險保額120萬元，留下100萬元，20萬元可被執行。 2、單筆解約金超過10萬元：即使壽險保額未超過100萬元，但單筆解約金超過10萬元，也可不被執行。 3、終身健康險：解約金通常不高，保障醫療需求，不被強制執行。 4、終身意外險：含壽險成分，有解約金，若解約金20萬元，留10萬元，10萬元可被執行。 5、還本健康險：視保費成分，若壽險成分較多，則算入壽險。 6、介入權：要保人欠債1,000萬元，有一張解約金500萬元的壽險，被保險人在3個月內申請介入權並償還500萬元後，法院撤銷強制執行命令，保單保留，被保險人成為新的要保人。

萬一保單被強制執行，怎麼辦？5個解法。

1、善用附約延續權：即使主約被強制解約，附約仍能繼續有效，保障不受影響。可以保障依賴醫療、癌症附約保障的民眾。

2、可以跟債權人協商處理。

3、如果對於強制執行命令有疑義：可以向執行的法院提出異議。

4、申請減免執行：如果保險金是債務人及其扶養親屬的生活費用，可向法院申請減免執行。

5、利用免費法律諮詢服務。

R姐貼心提醒

最後提醒，購買保單無法規避還錢和欠稅的義務。面對財務問題，及早尋求協助，避免債務累積如雪球般滾大。

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