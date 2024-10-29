快訊

煽動南二都「強敵」 藍營雙城奇謀點燃綠營惡鬥之火

康芮將登陸、有望放颱風假？各縣市暴風圈侵襲機率曝光

MLB／豪門大戰走味？道奇3勝0敗聽牌了 大谷翔平2保送上壘

欠債長子繼承房產會遭扣押...給次子就沒事？律師急阻止：恐多付2筆數百萬稅金

聯合新聞網／ 蘇家宏律師
用遺囑傳承此房產，房地價值以公告價計算，可能也不用繳到遺產稅，也不需要繳交土地增值稅。示意圖／報系資料照
用遺囑傳承此房產，房地價值以公告價計算，可能也不用繳到遺產稅，也不需要繳交土地增值稅。示意圖／報系資料照

有一個媽媽很憂愁，因為他的大兒子欠了卡債，只有小兒子結婚沒有欠款。她很擔心未來過世後，她名下唯一的房子恐怕被大兒子的債主扣押，所以想要把這間老房子過戶給小兒子，這樣就不用擔心未來房產被扣押？

千萬毋湯！

首先，持有40年的老房產用贈與方式過戶給小兒子，不但要支付贈與稅，土地增值稅也要用一般稅率（無法用自用住宅稅率），恐怕要數十萬或超過百萬，在稅賦上很不划算。

如果房產用出售的方式「賣」給小兒子，國稅局會審查小兒子是否有能力購買？未來房產過戶後，小兒子是否有給買賣價金？媽媽收到現金後有沒有把現金返還小兒子？如果沒有「真正支付買賣價金」的事實，將會被認定為贈與，國稅局會要求補交贈與稅並罰款。

其實，這位媽媽可以寫一份遺囑，在過世後再把房產指定由小兒子繼承，並且附帶條件，要求小兒子將房產仍然繼續給大兒子居住。大兒子在媽媽過世3個月內，拋棄繼承，就不用擔心大兒子的債權人來查封媽媽的遺產

用遺囑的最大好處是，房產繼續在媽媽名下，媽媽住在自己的房子內很安心，兩個孩子住在媽媽的房屋下會比較乖。

但如果過戶到小兒子名下，等於媽媽住在兒子的房子，其中微妙的變化，小兒子或媳婦如果態度不好的話，媽媽心情會更難過，因為在別人屋簷下，很難不低頭。

過戶到兒子名下，房屋就是兒子的，如果兒子將房產贈與媳婦，或抵押借款，媽媽是無法阻止的。

用遺囑傳承此房產，房地價值以公告價計算，可能也不用繳到遺產稅，也不需要繳交土地增值稅。

由於媽媽是在104年12月31日以前取得的房屋，未來如果小兒子繼承後要出售，出售房屋可以選擇舊制（不用房地合一稅）；土地也因為是繼承取得，未來土地增值稅計算的起算，將以媽媽過世當年為準。

如果房產用買賣或贈與的方式，在生前就先過給小兒子，小兒子法律上就是所有權人，未來如果出售，需要繳交房地合一稅。取得成本將以當時買賣價格或贈與當時的房地公告價計算，少不了一筆房地合一稅。

斧底抽薪的方法，應該是請大兒子面對債務問題，可以運用消費者債務清理條例，向法院聲請債務人更生或清算，真正的把債務處理完，未來就不用到處躲藏，自己名下也可以有財產，媽媽也不用再擔心了。

◎本文內容已獲蘇家宏律師授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債務 土地增值稅 房地合一稅 拋棄繼承 遺囑 遺產

延伸閱讀

債券ETF一片倒「已經在公園打地鋪了」！ 專家：美選前股市震躲債避險

投資吉伊卡哇？一組五隻喊價4500元！ 專家：不如買00922的市值型ETF

006208、00922、00905...達人推7檔選1市值型：月存1萬以下資金別太分散

00943配0.15...他卻轉買00929？達人「加減賺價差」：新上市有隱憂

相關新聞

欠債長子繼承房產會遭扣押...給次子就沒事？律師急阻止：恐多付2筆數百萬稅金

有一個媽媽很憂愁，因為他的大兒子欠了卡債，只有小兒子結婚沒有欠款，她很擔心未來過世後，她名下唯一的房子恐怕被大兒子的債主扣押，所以想要把這間老房子過戶給小兒子，這樣就不用擔心未來房產被扣押？

遺產稅法違憲將掀大變革 第15條條文有疑義…須兩年內修法

遺產稅制度將有重大變革，憲法法庭昨（28）日判決《遺產及贈與稅法》第15條第1項等條文部分違憲，財政部應在兩年內檢討修法...

遺產稅變革 專家：保障納稅人不踩雷

對於遺產稅變革，安永執業會計師楊建華昨（28）日分析，未來財政部如何針對死亡前兩年贈與相關規定進行修法，將是關注焦點，尤...

股票抵繳遺產稅 計算有眉角

繼承遺產卻繳不出稅款時，國稅局表示，遺產稅額超過30萬元，納稅人可在繳納期間，申請以遺產中的上市櫃股票抵繳稅款，不過抵繳...

房地合一稅 別踩三地雷

房地合一所得稅已實施近九年，國稅局表示，仍時常有納稅人因不懂法律或疏忽，而遭補稅或裁處罰鍰，常見錯誤分成三種樣態，包括誤...

企業托兒設施 補助加碼

勞動部表示，為鼓勵企業增加設置員工子女托嬰中心、幼兒園等托兒設施，近日已宣布，企業新興建托兒設施補助額度由原300萬元提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。