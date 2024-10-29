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遺產稅變革 專家：保障納稅人不踩雷

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

對於遺產稅變革，安永執業會計師楊建華昨（28）日分析，未來財政部如何針對死亡前兩年贈與相關規定進行修法，將是關注焦點，尤其對於剩餘財產差額分配請求權扣除範圍的檢討，對納稅人有利，可望保障納稅人不踩雷。

楊建華解釋，假設甲君名下財產有100萬元，甲君太太名下無財產，在申報遺產稅時，可主張剩餘財產差額分配請求權，兩者財產相加除二，可自遺產總額中扣除50萬元，僅剩50萬元須計徵遺產稅。

而昨日憲法法庭中其中一個案件，癥結點在於，甲君在生前二個月內，將財產100萬元贈與太太，甲君去世後，這100萬元被視為生前贈與、納入遺產總額，此時卻已無法主張剩餘財產差額分配請求權，必須100萬元全數納入計稅，對於納稅人不利。

楊建華指出，這是過去民眾在規劃財產傳承時，常會不小心誤踩雷的地方，經過憲法法庭判決之後，未來可望朝合理方向檢討，讓前述狀況露出曙光，避免不小心踩雷、無法主張剩餘財產分配請求權扣除額。

另外對於未來修法，死亡前兩年贈與配偶財產，應按比率由配偶負擔遺產稅，楊建華則表示，基於實際獲配的利益，來考量誰應負擔納稅義務，是合理的修法方向，建議家族未來更應提早規劃財產傳承。

安永 財政部 遺產稅

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