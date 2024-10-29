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遺產稅法違憲將掀大變革 第15條條文有疑義…須兩年內修法

經濟日報／ 記者邱琮皓王宏舜／台北報導
憲法法庭28日判決《遺產及贈與稅法》第15條第1項等條文部分違憲，財政部應在兩年內檢討修法，對於遺產稅課徵將帶來兩大影響。遺產稅示意圖。 圖／聯合報系資料照片
憲法法庭28日判決《遺產及贈與稅法》第15條第1項等條文部分違憲，財政部應在兩年內檢討修法，對於遺產稅課徵將帶來兩大影響。遺產稅示意圖。 圖／聯合報系資料照片

遺產稅制度將有重大變革，憲法法庭昨（28）日判決《遺產及贈與稅法》第15條第1項等條文部分違憲，財政部應在兩年內檢討修法，對於遺產稅課徵將帶來兩大影響。

首先，在死亡前兩年贈與配偶的財產，未來應按比率由配偶負擔遺產稅；其次，未來也將檢討剩餘財產差額分配請求權扣除範圍。

昨日憲法法庭共有兩案判決，第一案是涉及非婚生子女。陳姓男子七年前亡歿，而陳男死前一年將市價3億元股票贈與元配，由於為死亡前兩年贈與、應納入遺產總額課稅，但元配及子女拋棄繼承，高達5,735萬元的遺產稅，就落到了年幼的非婚生女兒身上。

遺產稅可能變革
遺產稅可能變革

台灣高等行政法院審理此案時，認為遺贈稅法有疑義，聲請釋憲，憲法法庭昨判該法第15條第1項第1款規定部分違憲，財政部應在兩年內修法。

賦稅署長宋秀玲表示，這條文原先為防止高資產者利用生前贈與來規避遺產稅的立法意旨，在未修法前，元配若因贈與而來的遺產，可以憲法法庭判決為依據來依比例負擔遺產稅。

許多高資產者近年紛紛利用各種移轉方式來規避遺產稅，坊間各有多種利用「生前贈與」、「死後繼承」作為傳承的節稅方法，近年也看到部分高資產者刻意安排來避稅。她強調，會參考憲法法庭意見，在兼顧納稅人權益、租稅公平等適度考量。

另外，憲法法庭併案審理游姓婦人與李姓兒子聲請案，癌末李姓丈夫2016年5月3日將土地贈與妻子，11天後去世，土地價值1億3,000多萬元，併同其他財產遺產總額2億2,000萬餘元，遺產淨額1億4,000多萬元，應納稅額1,462萬元。母子主張若視為遺產，應可適用遺贈稅法第十七條之一剩餘財產差額分配扣除規定。

憲法法庭認為條文擬制遺產的受贈人為被繼承人配偶，與其他繼承人應如何負擔遺產稅，欠缺明確規範，配偶以外其他繼承人須以繼承的遺產，就被繼承人配偶因受贈產生的財產增益負擔遺產稅，不符憲法保障平等權意旨；繼承人繼承權的經濟價值嚴重減損，也侵害人民受憲法保障的財產權。

憲法法庭認為法條對被繼承人配偶，就其受被繼承人死亡前二年內贈與的財產，欠缺相當於遺贈稅法第17條之1所定剩餘財產差額分配請求權自遺產總額扣除規定，二年內應修正。

財政部 遺產稅 遺贈稅

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