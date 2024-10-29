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外幣支付薪資 仍要扣繳

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局提醒，公司用外幣給付員工薪資時，仍應依規定辦理扣繳及申報，否則一旦被查獲，除了要補繳稅款外，還可依法裁罰。

常有企業誤以為以外幣支付就歸屬國外所得，僅須由員工申報個人基本稅額（最低稅負）、免辦扣繳，但這是錯誤觀念。中區國稅局解釋，按《所得稅法》規定，所得人在中華民國境內提供勞務所取得報酬，皆屬中華民國來源所得，應依法課綜所稅，公司無論用哪種幣別給付，都應依規定辦理扣繳及申報。

國稅局舉例，甲公司2022年以高薪聘僱小張，部分以新台幣、部分以美元給付薪資，公司未針對以美元給付部分辦理扣繳，遭到國稅局查獲短漏扣稅款及申報，除責令補繳、補報扣繳憑單外，還可依所得稅法規定處罰。國稅局提醒，公司以外幣給付員工薪資所得，仍應依規定辦理扣繳。

國稅局 所得稅 薪資

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