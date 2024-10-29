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企業托兒設施 補助加碼

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

勞動部表示，為鼓勵企業增加設置員工子女托嬰中心、幼兒園等托兒設施，近日已宣布，企業新興建托兒設施補助額度由原300萬元提高至500萬元，設置後如有設備改善或更新，每年最高補助50萬元。

勞動部表示，為鼓勵企業建立友善育兒職場環境，依據《性別平等工作法》第23條規定，訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，提供企業辦理托兒設施及措施經費補助，每年分二期受理申請。

這項補助辦法原規企業新興建托兒設施，最高補助300萬元，勞動部今年8月修正規定，提高雇主新興建托兒設施經費補助額度上限，自300萬元提高至500萬元。

勞動部表示，提高補助額度主要是為擴大鼓勵企業附設托兒設施，並且衡酌當前物價水準、企業興建托兒設施的實務經費需求，因此提高對企業新興建托兒設施最高補助金額至500萬元；設置後如有設備改善或更新，每年最高補助50萬元。

勞動部 托兒

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