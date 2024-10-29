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房地合一稅 別踩三地雷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房地合一所得稅已實施近九年，國稅局表示，仍時常有納稅人因不懂法律或疏忽，而遭補稅或裁處罰鍰。 圖／聯合報系資料照片
房地合一所得稅已實施近九年，國稅局表示，仍時常有納稅人因不懂法律或疏忽，而遭補稅或裁處罰鍰。 圖／聯合報系資料照片

房地合一所得稅已實施近九年，國稅局表示，仍時常有納稅人因不懂法律或疏忽，而遭補稅或裁處罰鍰，常見錯誤分成三種樣態，包括誤以為免申報、成本費用申報錯誤、錯誤認定取得日或交易日，提醒申報前多加留意，以免受罰。

為抑制房地產短期炒作，房地合一稅自2016年元旦起上路，迄今已實施將近九年，但財政部南區國稅局表示，仍時有納稅人因不了解法令或疏忽，未依規定申報或申報錯誤，遭補稅或裁處罰鍰。

常見申報錯誤分成三種樣態，第一，應申報卻未申報，經常出現在誤認交換房地、交易虧損、二親等以內親屬買賣房地、交易農地、房地遭法院拍賣等情況，仍都應在規定期限內申報房地合一稅。

第二，成本費用申報錯誤或是不實，國稅局舉例，常見納稅人未提出支出證明，像是發票、收據或是收費細項等憑證；或是交易繼承或受贈取得房地，誤以為是以贈與人購入價格為取得成本；申報取得成本未扣除折讓金額；數人出售共有房地，未按成交價額比例計算各自成本或是費用；無仲介事實或支付證明，卻虛列仲介費。

第三，錯誤認定取得日或交易日，包括出售共有房地，各共有人取得原因，如買賣、贈與或繼承時點不同，未分別判斷是否屬房地合一稅課徵範圍，誤以為所有共有人課稅方式均相同，導致漏未申報；房地遭法院強制執行拍賣，誤以房地完成所有權移轉登記日為交易日，超過時限申報；購入預售屋等待交屋後將成屋出售，誤將持有期間從訂定預售屋買賣契約日起算，依規定應以取得該成屋的所有權移轉登記日起算。

國稅局 房地合一稅 預售屋

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