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股票抵繳遺產稅 計算有眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
繼承遺產卻繳不出稅款時，國稅局表示，遺產稅額超過30萬元，納稅人可在繳納期間，申請以遺產中的上市櫃股票抵繳稅款。聯合報系資料照
繼承遺產卻繳不出稅款時，國稅局表示，遺產稅額超過30萬元，納稅人可在繳納期間，申請以遺產中的上市櫃股票抵繳稅款。聯合報系資料照

繼承遺產卻繳不出稅款時，國稅局表示，遺產稅額超過30萬元，納稅人可在繳納期間，申請以遺產中的上市櫃股票抵繳稅款，不過抵繳稅額要視「收盤價高低」而定，拆分成兩種情形計算。

繼承龐大遺產時，如果遇到被繼承人遺留資產多為房地產或股票，雖然所須繳納的遺產稅額相當高，但戶頭中所剩的現金數少，就可能出現納稅人繳不出稅款情形。

台北國稅局表示，當遺產稅應納稅額在30萬元以上，且納稅人繳納現金確實有困難時，可在納稅期限內，就現金不足繳納部分，申請以遺產中的上市或上櫃股票抵繳遺產稅，但抵繳稅額，要注意「申請抵繳日收盤價」、「被繼承人死亡日收盤價」這兩個關鍵日期，計算方式有所不同。

上市櫃股票抵繳遺產稅計算
上市櫃股票抵繳遺產稅計算

國稅局進一步說明，當申請抵繳日「高於」死亡日的股票收盤價時，代表該股票上漲，可以全額抵繳；若是申請抵繳日「低於」死亡日的股票收盤價時，代表股票價值縮水，則須按照公式計算抵繳稅額限值，先把股票價值除以遺產總價值，再乘上應納稅額計算。

國稅局舉例，被繼承人老王留下遺產5,000萬元，應納稅額為300萬元，因老王未遺留現金或存款，兒子小王繼承時，申請以老王所遺某上市公司股票抵繳稅款，老王死亡日收盤價為40元，共持有100萬股，遺產價值為4,000萬元。

可以抵繳多少稅款，要看小王申請抵繳日而定，假設申請時的股票收盤價為45元，比老王死亡日股價還高，此時小王可提領7萬5,000股，以死亡日收盤價40元計算，繳清300萬元遺產稅。

另一種情形，小王申請抵繳日收盤價只剩35元，比老王死亡日收盤價還低，那能扣抵限額計算方式為，股票核定價值4,000萬元除以遺產總額5,000萬元，得出0.8，再乘上應納稅額300萬元，得出可抵繳遺產稅額為240萬元，再除以老王死亡收盤價40元，得抵繳股數為6萬股。

股票 遺產稅

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