稅改後…富人減稅幅度最大

立法院預算評估報告指出，2022年最高綜合所得級距者（總所得1,000萬元以上）有效稅率較2017年減少6.18個百分點，減幅居各所得級距之冠，反映出實施所得稅制優化方案後，富人稅負減輕幅度反而較大。

財政部自2018年推動所得稅制優化方案，包含廢除兩稅合一設算扣抵制度、改採股利所得課稅新制及調高綜所稅四項扣除額等。立法院預算評估報告根據財政部綜所稅申報清冊分析實際減稅利益，比較2017及2022年，整體有效稅率自5.56％提高6.67％，增加1.11個百分點。

再依綜合所得總額八級距區分，有效稅率降低者僅2022年所得總額介於0至56萬元、介於56萬元至126萬元 、1,000萬元以上（最高級距）等三級距，其中最高級距有效稅率自2017年35.8％降至2022年29.62％，減少6.18個百分點，為三級距中減幅最大。立法院預算中心認為，相關稅改對於促進財富重分配效果有限，租稅公平尚待強化。