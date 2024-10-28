新聞中的法律／CFC 申報 三點不漏

受控外國企業（CFC）制度施行後，今年5月首度申報，在實施初期，不少公司或個人股東對CFC法令尚不嫻熟，有許多申報計算、文據準備及提示規定必須遵循，建議可從檢附文件、盈虧互抵規定、透過損益按公允價值衡量的金融工具（FVPL）損益是否遞延等三個面向來多加留意。

首先，應留意申報CFC投資收益，應主動提示或備妥文據的時間，以及相對應準備的文件。辦理所得稅結算申報時，公司及個人股東應依規定申報並揭露CFC相關資訊。若CFC符合豁免規定，雖免於計算投資收益課稅，但仍需申報，並檢附符合豁免規定適用要件的相關文件；反之，則應計算申報CFC投資收益，揭露資訊及檢附文件可依照提示時間點區分為兩大類。

第一個時間點，是在辦理所得稅申報時檢附文件，應包含與關係人結構圖、股份持有比率、經會計師查核簽證的CFC財務報表、前十年虧損扣除表、投資收益計算表、實際獲配股利納稅憑證、轉投資股東會議事錄、減資彌補虧損或合併等證明文件。

第二個時間點是，當國稅局調查函送達後一個月內提示或敘明理由申請延長一個月提示文件，包含持股變動明細、CFC非低稅負區轉投資事業財報、有實質營運活動的證明文件等。

須特別提醒注意營利事業或個人股東如已於2023年所得稅申報時勾選併同申報案件申請延期提示文據，曆年制者將延期至2024年11月30日，營利事業或個人股東也應主動在11月30日前將2023年CFC財務報表送至國稅局所轄稽徵所或分局。

其次，由於CFC當年度虧損可後抵十年，提醒營利事業或個人股東須格外留意虧損後抵的適用要件，包含應在申報時檢附關係人結構圖、CFC財務報表、CFC前十年虧損扣除表及CFC投資收益計算表，並經國稅局審定等要件。

最後，另一種特殊情形是營利事業或個人股東選擇CFC持有FVPL評價損益遞延至實現時計入CFC當年度盈餘，也要留意應符合三個要件。第一，是應在所得稅申報時檢附關係人結構圖、CFC財務報表等文件，第二，會計師查核CFC持有、衡量及處分金融工具情形的查核報告應在國稅局調查函送達後一個月內提供，第三，連續採用相同方式計算FVPL評價損益。

必須提醒的是，若當中有任何一項未符合，則十年內不可適用FVPL評價損益遞延規定，且CFC累積至該年度決算日已遞延的評價損益數，應計入CFC當年度盈餘計算。

營利事業及個人股東在CFC施行初期，營利事業或個人股東可能對CFC法令尚不嫻熟，許多申報計算、文據準備及提示之規定需要遵循，提醒納稅人務必多加留意。（勤業眾信稅務部資深會計師陳建宏口述，記者胡順惠整理）