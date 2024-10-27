揪個人逃漏不動產交易租金所得 近4年補稅58億元

打擊房地產炒作與逃漏租金所得，財政部啟動2大查核計畫，據統計，近4年針對不動產交易，及持有10戶以上、5戶以上、出租熱區包租公等，一共補稅約新台幣58億元；其中，鎖定多屋族的租金所得查核查獲率高於5成。

近年台灣不動產交易熱，且租屋市場逃稅問題嚴峻，財政部自民國109年起陸續祭出專案查核，包含「個人不動產相關所得專案查核」、「加強個人房屋租賃所得專案查核」 。

財政部官員表示，「個人不動產相關所得專案查核」有2項查核重點，即交易所得、租賃所得；其中交易所得查核目的主要是為遏止短期投機炒作房地，國稅局加強查核個人舊制房屋、預售屋及適用房地合一稅制度的交易案件。

據統計，經查核後，需補徵件數及稅額，分別自109年12月至110年12月實施首年的2484件、新台幣6.99億元，逐年增加至112年度全年的9963件、22.25億元，增幅各達301.09%、218.31%。查核上路以來，截至今年上半年，累計補徵件數超過2萬5000件，補徵稅額達54.44億元。

租賃所得方面，財政部官員表示，國稅局加強查核的是個人房東將房屋出租的租賃所得案件，實施期間為109年12月至110年12月，經查核須補徵件數1085件、補徵稅款4565萬元。

此外，財政部官員指出，為進一步清查持有多戶非自住房屋者，是否有如實申報租金收入，國稅局啟動「加強個人房屋租賃所得專案查核」。

據統計，首波鎖定10戶以上囤房大戶的專案，已於111年3月底完成，查核總件數1734件中，核定補稅1007件，補徵稅額9985萬元，平均一件補稅9.9萬元，查獲率高達58.07%。

第2波針對10戶以下、5戶以上囤房族，查核作業期間至112年底、全台鎖定7603件，其中3961件需補稅，金額1億7968萬元，換算平均一件補徵逾4.5萬元，查獲率52.10%。

第3波則是國稅局自今年開始盤點學校、捷運周邊等出租熱區，篩選出高風險案件，展開為期2年的查核，目前國稅局還在進行查核中，統計尚未出爐。

也就是說，財政部109年起針對個人進行的不動產交易、租賃所得專案，一共補稅約58億元。官員表示，相關案件全國5區國稅局都建檔列管、追蹤，並會繼續運用戶政、稅籍等資料，強化查核。

財政部官員強調，除專案查核，政府另有措施讓逃稅房東逐步現形，首先是綜所稅房屋租金支出從今年起（114年報稅適用）改為特別扣除額，更多租客可在報稅時適用抵稅；再者，若房東誠實申報租金所得，可適用囤房稅2.0新制中較低的房屋稅率，盼藉此引導包租公、包租婆依法繳稅。