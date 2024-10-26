竹市地價稅較去年增1億1954萬 e化繳稅再抽萬元商品券

新竹市2024年地價稅將於11月1日開徵，受規定地價調漲影響，新竹市開徵稅額較去年增加1億1954萬元。為推廣e化繳稅，凡以線上查繳稅、行動支付或掃描QR-Code等e化繳稅管道繳納今年地價稅，就有機會抽中萬元商品券。

新竹市稅務局指出，2024年地價稅開徵戶數18萬8508戶，較去年增加3981戶，成長2.16%；開徵稅額19億568萬元，較去年增加1億1954萬元，成長6.69%，因今年重新規定地價，平均調幅2.3%所致。另自用住宅用地戶數達9萬7093戶，占開徵戶數51.5%，較去年9萬4191戶，成長3.08%。

新竹市稅務局表示，地價稅繳納期限至12月2日止，稅單及轉帳繳納通知已於10月23日全面寄發，為實踐市長高虹安「智慧治理」施政策略，稅務局將科技應用導入生活，便利民眾繳納稅款，提供多元繳稅服務，民眾可使用e化繳稅管道繳稅，或持稅單至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納。

新竹市稅務局說明，若稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納，也可透過自動櫃員機、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式進行繳稅。

稅務局表示，為鼓勵更多人使用e化繳稅，凡使用線上查繳稅、行動支付或掃描QR-Code等e化繳稅管道繳納新竹市2024年地價稅，就可參加e化繳稅GO便利抽獎活動，最高獎項為1萬元商品券，千萬別錯過。

稅務局提醒，收到稅單後請如期繳納稅款，逾期繳納，每逾3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，超過30日仍未繳納者，將移送行政執行機關強制執行。如未收到或遺失稅單，可透過臨櫃、電話向稅務局申請補發，還可利用線上查繳稅、便利商店多媒體資訊機列印繳納單，或至稅務局網站申請補發。