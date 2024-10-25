財部抽獎活動募逾27萬張發票 捐20個公益團體

為鼓勵民眾使用雲端發票，財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動，部長莊翠雲今天表示，活動一共吸引超過9萬3000人參加，並募集逾27.2萬張發票，將捐贈給全台20個公益團體。

財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，總獎金、獎品價值超過新台幣215萬元，活動9月30日截止，並於今天進行最終一輪抽獎。

莊翠雲致詞時表示，民眾消費結帳時，拿出手機給店家掃瞄載具條碼，就能將發票存到雲端，還可利用財政部統一發票兌獎APP，集中管理發票，隨時檢視消費情形，並設定領獎帳戶，中獎獎金即可自動匯入指定金融帳戶，避免發票遺失、毀損或忘記領獎，還能落實全程無紙化，環保愛地球。

莊翠雲指出，為鼓勵民眾多使用雲端發票，今年9至12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，再增開50萬組，達245萬組，讓民眾享有更多中獎機會。

莊翠雲表示，這次「雲端種樹趣 e起集點樹」活動一共吸引超過9萬3000人參加，並募集到逾27.2萬張發票，將捐給全台20個公益社福團體。

台北國稅局指出，這次最終一輪抽獎，在律師見證下以電腦隨機方式抽出609名幸運得獎者，獎項包含頭獎現金10萬元、MacBook Pro、iPad Pro、Panasonic廚餘處理機、Dyson洗地吸塵器、捷安特自行車及電子禮券等，得獎名單將於10月31日前公布於活動網站及台北國稅局臉書（Facebook）粉絲專頁。