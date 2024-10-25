快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

財部抽獎活動募逾27萬張發票 捐20個公益團體

中央社／ 台北25日電

為鼓勵民眾使用雲端發票，財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動，部長莊翠雲今天表示，活動一共吸引超過9萬3000人參加，並募集逾27.2萬張發票，將捐贈給全台20個公益團體。

財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，總獎金、獎品價值超過新台幣215萬元，活動9月30日截止，並於今天進行最終一輪抽獎。

莊翠雲致詞時表示，民眾消費結帳時，拿出手機給店家掃瞄載具條碼，就能將發票存到雲端，還可利用財政部統一發票兌獎APP，集中管理發票，隨時檢視消費情形，並設定領獎帳戶，中獎獎金即可自動匯入指定金融帳戶，避免發票遺失、毀損或忘記領獎，還能落實全程無紙化，環保愛地球。

莊翠雲指出，為鼓勵民眾多使用雲端發票，今年9至12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，再增開50萬組，達245萬組，讓民眾享有更多中獎機會。

莊翠雲表示，這次「雲端種樹趣 e起集點樹」活動一共吸引超過9萬3000人參加，並募集到逾27.2萬張發票，將捐給全台20個公益社福團體。

台北國稅局指出，這次最終一輪抽獎，在律師見證下以電腦隨機方式抽出609名幸運得獎者，獎項包含頭獎現金10萬元、MacBook Pro、iPad Pro、Panasonic廚餘處理機、Dyson洗地吸塵器、捷安特自行車及電子禮券等，得獎名單將於10月31日前公布於活動網站及台北國稅局臉書（Facebook）粉絲專頁。

國稅局 統一發票 財政部

延伸閱讀

美大選後才有進展 台美租稅協定 積極聯繫

財長啟程前往秘魯 APEC財長會議 聚焦永續

APEC財政部長會議 莊翠雲率團赴秘魯參加

香港特殊地位遭刪除怎處理？財長莊翠雲：必要時會要行庫這樣做

相關新聞

9.4萬納稅人記得刷簿子！綜所稅退稅10月底入帳 「未指定帳戶」注意兌領期限

超過16億的退稅款來了！據了解，第二批綜合所得稅退稅即將於10月底入帳，國稅局將會把款項撥入納稅人的指定帳戶；至於沒有指定帳戶的民眾，國稅局則會寄發退稅憑單。

駐外員工人事費 認列有眉角

隨著全球化，國內公司可能長期派駐員工到海外子公司，財政部南區國稅局提醒，在列報派駐員工相關人事費用時，都必須證明員工從事...

不動產欠稅擔保 可時價認定

民眾以不動產作為欠稅擔保時，若認為國稅局估算的價值較市場行情低，可提供足以認定不動產時價的資料及文件，包括八種資料可以作...

B2B交易 要開三聯式發票

財政部台北國稅局表示，營業人銷售貨物或勞務給另一位營業人（B2B交易）時，依規定應開立三聯式統一發票給買受人，若誤開成二...

投資租賃改良物 不能享優稅

財政部台北國稅局提醒，營利事業以未分配盈餘投資租賃改良物，因未取得建物所有權，因此不能適用《產業創新條例》租稅優惠。

因應超高齡社會 政院拍板復康巴士免徵貨物稅延5年

我國即將邁入超高齡社會，行政院會今天拍板「貨物稅條例」部分條文修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。