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台北房貸負擔率破七成 專家：這要怎麼活？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

內政部公布最新全國購屋壓力指標，Q2全國房貸負擔率高達46%，創下歷史新高，首都台北的房貸負擔率更是驚人的70.69%，等於買了房子，家庭可支配所得有七成都在繳房貸。

另外東部的花蓮、傳統農業縣市南投、彰化房貸負擔率也都超過四成，全國只剩下基隆市的房價還在合理可負擔。

全向科技房產中心總監陳傑鳴，官方數據顯示，台灣房價「泡沫」嚴重，買了房子，全家逾七成收入都要用來繳房貸，這要怎麼活？現在不只民眾買房壓力爆表問題，房市更面臨泡沬破裂危機，難怪央行日前要出重手打炒房。

陳傑鳴表示，近年台灣房市在台商回流、低利率，營建成本增加以及漲價預期心理下，房價不斷攀高，與2019Q2相比，全國房價飆漲44%，不僅限於直轄市大漲，外縣市房價也都呈現飄漲的狀態。

而面對狂飆的房價，台灣民眾所得增長完全跟不上，由內政部發布台灣民眾的購屋負擔資料可發現，與2014Q2相較、短短10年，台灣家庭房貸負擔率就從35.35%，激增到如今的46.02%，大增超過10個百分點。

原先只有直轄市民眾買房壓力才有偏重情形，如今購屋壓力爆表的狀況已經遍及全國，離島、偏鄉都不例外。

陳傑鳴指出，面對房價不斷飆漲、高房價變成普遍的現象，可能在未來會衍伸兩大隱憂。

首先，人口集居的都會區可能發生買不起、租不起。一般民眾選擇居住地點時，會綜合行政資源、就業機會、就學所需、交通便利、醫療資源等方面綜合考量。在資源高度集中在都會區，民眾即便厭惡高房價，但最終依然無法離開這些地區。

而這樣的結果只會造成，買不起房的人越來越多，租屋市場也會因為需求旺盛而租金節節高漲，後續如果房價、租金繼續飆漲，民眾買不起的問題可能或擴大到連租都租不起。

第二、缺乏所得支撐，房價有泡沬破裂疑慮。房價上漲與維持，需要一定的支撐力道。目前雙北與新竹以外縣市，民眾收入普遍不高，以財政部先前公布的財政部綜合所得稅申報核定統計專冊內的數據就可發現，中南部縣市繳稅單位的平均年所得中位數都僅60~70萬之間。

而目前全台平均購屋購屋總價超過1400萬，光是自備款2成，就要280萬，這金額中南部一般民眾可能就要不吃不喝約4~5年，而就算存夠自備款順利買房。

至於高達1120萬的房貸，在目前房貸利率約2.3%下，即便使用30年本利平均攤還，每個月就要繳約4.3萬，這對年綜合所得60-70萬、平均每個月收入不到6萬的中南部民眾來說，買房等於幾乎沒多餘錢可活，未來只能靠更長年期的房貸方案才能把房價撐住。

陳傑鳴表示，房價不可能無限制上漲，近年雖有台商回流、科技大廠設廠等議題，但這些美好的願景都需要時間才能實現，如今所得還沒明顯提升下，房價卻出現大漲，一旦房市反轉，房價高檔買房者就可能面臨斷頭殺出風險。

113年第2季房貸負擔率。資料來源／內政部
113年第2季房貸負擔率。資料來源／內政部

房價 房貸

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