快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

投資租賃改良物 不能享優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，營利事業以未分配盈餘投資租賃改良物，因未取得建物所有權，因此不能適用《產業創新條例》租稅優惠。

為鼓勵營利事業以年度盈餘從事實質投資，依產創條例規定，公司可有條件將投資金額，列為當年度未分配盈餘的減除項目，以達節稅效果。

符合實質投資類型，包括像興建或購置供自行生產或營業用建築物、軟硬體設備或技術等，依據產創條例第23條規定，只要在盈餘發生年度的次年起三年內，進行實質投資金額達100萬元，即可列為當年度未分配盈餘實質投資減除項目，獲取租稅優惠。

國稅局提醒，營利事業承租建築物及進行租賃物改良支出，不得列為未分配盈餘實質投資減除項目。

國稅局 建築物

延伸閱讀

發票載具使用率超標 明年不排除再增雲端獎組數

超高齡社會將至 購買復康巴士免貨物稅延長5年

因應超高齡社會 政院拍板復康巴士免徵貨物稅延5年

9.4萬納稅人記得刷簿子！綜所稅退稅10月底入帳 「未指定帳戶」注意兌領期限

相關新聞

駐外員工人事費 認列有眉角

隨著全球化，國內公司可能長期派駐員工到海外子公司，財政部南區國稅局提醒，在列報派駐員工相關人事費用時，都必須證明員工從事...

不動產欠稅擔保 可時價認定

民眾以不動產作為欠稅擔保時，若認為國稅局估算的價值較市場行情低，可提供足以認定不動產時價的資料及文件，包括八種資料可以作...

B2B交易 要開三聯式發票

財政部台北國稅局表示，營業人銷售貨物或勞務給另一位營業人（B2B交易）時，依規定應開立三聯式統一發票給買受人，若誤開成二...

投資租賃改良物 不能享優稅

財政部台北國稅局提醒，營利事業以未分配盈餘投資租賃改良物，因未取得建物所有權，因此不能適用《產業創新條例》租稅優惠。

因應超高齡社會 政院拍板復康巴士免徵貨物稅延5年

我國即將邁入超高齡社會，行政院會今天拍板「貨物稅條例」部分條文修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅措...

政院通過 復康巴士免徵貨物稅延長五年

行政院24日於院會討論通過貨物稅條例第12條修正草案，修正重點為延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間五年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。