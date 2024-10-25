投資租賃改良物 不能享優稅
財政部台北國稅局提醒，營利事業以未分配盈餘投資租賃改良物，因未取得建物所有權，因此不能適用《產業創新條例》租稅優惠。
為鼓勵營利事業以年度盈餘從事實質投資，依產創條例規定，公司可有條件將投資金額，列為當年度未分配盈餘的減除項目，以達節稅效果。
符合實質投資類型，包括像興建或購置供自行生產或營業用建築物、軟硬體設備或技術等，依據產創條例第23條規定，只要在盈餘發生年度的次年起三年內，進行實質投資金額達100萬元，即可列為當年度未分配盈餘實質投資減除項目，獲取租稅優惠。
國稅局提醒，營利事業承租建築物及進行租賃物改良支出，不得列為未分配盈餘實質投資減除項目。
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