快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

B2B交易 要開三聯式發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，營業人銷售貨物或勞務給另一位營業人（B2B交易）時，依規定應開立三聯式統一發票給買受人，若誤開成二聯式，應記得作廢後重開三聯式發票，以免受罰。

國稅局表示，三聯式發票應據實載明字軌號碼、交易日期、品名、數量、單價、金額、銷售額、課稅別、稅額及總計外，並應載明買受人名稱及統一編號。

國稅局說，若營業人誤將三聯式發票開成二聯式發票，依營業稅法規定，除通知限期改正或補辦外，按統一發票所載銷售額處1％罰鍰，金額最低不可少於1,500元、最高不得超過1.5萬元。

若屆期仍未補正或補正後仍不實，按次處罰，第二次後罰鍰為統一發票所載銷售額2％，金額最低不得少於3,000元、最高不得超過3萬元。

國稅局舉例，甲營業人銷售20萬元貨物給乙營業人，僅開立二聯式發票，經國稅局查獲發票未載明乙的統一編號，也未將交易金額區分為銷售額及營業稅額，處1%罰鍰、即2,000元，通知後仍未補正，再罰2%罰鍰4,000元。

國稅局 營業稅 統一發票

延伸閱讀

9.4萬納稅人記得刷簿子！綜所稅退稅10月底入帳 「未指定帳戶」注意兌領期限

公司賣房所得 三方式認定

賣連續繼承房地 有望享優稅

豆花店千萬發票開出2中獎人 調閱公文真相曝光

相關新聞

駐外員工人事費 認列有眉角

隨著全球化，國內公司可能長期派駐員工到海外子公司，財政部南區國稅局提醒，在列報派駐員工相關人事費用時，都必須證明員工從事...

不動產欠稅擔保 可時價認定

民眾以不動產作為欠稅擔保時，若認為國稅局估算的價值較市場行情低，可提供足以認定不動產時價的資料及文件，包括八種資料可以作...

B2B交易 要開三聯式發票

財政部台北國稅局表示，營業人銷售貨物或勞務給另一位營業人（B2B交易）時，依規定應開立三聯式統一發票給買受人，若誤開成二...

投資租賃改良物 不能享優稅

財政部台北國稅局提醒，營利事業以未分配盈餘投資租賃改良物，因未取得建物所有權，因此不能適用《產業創新條例》租稅優惠。

因應超高齡社會 政院拍板復康巴士免徵貨物稅延5年

我國即將邁入超高齡社會，行政院會今天拍板「貨物稅條例」部分條文修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅措...

政院通過 復康巴士免徵貨物稅延長五年

行政院24日於院會討論通過貨物稅條例第12條修正草案，修正重點為延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間五年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。