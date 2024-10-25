B2B交易 要開三聯式發票

財政部台北國稅局表示，營業人銷售貨物或勞務給另一位營業人（B2B交易）時，依規定應開立三聯式統一發票給買受人，若誤開成二聯式，應記得作廢後重開三聯式發票，以免受罰。

國稅局表示，三聯式發票應據實載明字軌號碼、交易日期、品名、數量、單價、金額、銷售額、課稅別、稅額及總計外，並應載明買受人名稱及統一編號。

國稅局說，若營業人誤將三聯式發票開成二聯式發票，依營業稅法規定，除通知限期改正或補辦外，按統一發票所載銷售額處1％罰鍰，金額最低不可少於1,500元、最高不得超過1.5萬元。

若屆期仍未補正或補正後仍不實，按次處罰，第二次後罰鍰為統一發票所載銷售額2％，金額最低不得少於3,000元、最高不得超過3萬元。

國稅局舉例，甲營業人銷售20萬元貨物給乙營業人，僅開立二聯式發票，經國稅局查獲發票未載明乙的統一編號，也未將交易金額區分為銷售額及營業稅額，處1%罰鍰、即2,000元，通知後仍未補正，再罰2%罰鍰4,000元。